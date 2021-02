Demo de Outriders, el juego de People Can Fly que se inspira en “Gears of War”

Square Enix y People Can Fly presentará mañana miércoles, 24 de febrero, a las 18:00h (hora peninsular) en el canal oficial de Twitch, la demo gratuita del juego que llegará al día siguiente a PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One y PC

La guía definitiva para la presentación "Outriders"

El último retraso se anunció el mes pasado, después de que mucha gente creyera que el juego definitivamente se lanzaría en febrero como se planeó originalmente. La buena noticia es que comenzaremos a jugar a Outriders este mes, pero no a la versión completa.

Si estás interesado en Outriders, te explicamos todo lo que necesitas saber sobre la próxima demo gratuita del juego, que está programada para publicarse a finales de esta semana.

Esta es una demo, no una versión beta

Lo que vamos a jugar es una versión demo que proporciona una buena jugabilidad. Aunque la demostración en sí incluye una versión de prueba cruzada, el resto del contenido debe representar la calidad final.

Tampoco hay límite de tiempo para la demo de Outriders. Puedes jugarlo como quieras y no se eliminará, lo que significa que los nuevos jugadores interesados ??en probar el juego en el lanzamiento y más tarde aún pueden descargar y jugar la demostración.

Fecha de lanzamiento de la demo de Outriders

La versión demo de Outriders estará disponible en PC (Steam, Geforce Now), PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X/S a partir del 25 de febrero (jueves), pero no estará disponible en Stadia.

El servidor está habilitado simultáneamente en todas las plataformas en todo el mundo. Estos horarios son: 9 am hora estándar del Pacífico, 12 pm hora del este, 5 pm Reino Unido, 6 pm Alemania, Sydney (26 de febrero) 4 am punto.

Tamaño de la demo

Teniendo en cuenta la escala actual de estos juegos y parches, el volumen de descarga de la demo de Outriders es bastante moderado. Tiene aproximadamente 24 GB de espacio de descarga en PC y 22 GB en la consola. Después de la instalación, ocupará más espacio en la unidad.

Cómo acceder a la demo

Dado que la demo de Outriders es completamente gratuita, no es necesario reservar el juego para acceder. Vaya a la tienda de la consola (o Steam en la PC), luego busque "Outriders demo" y comience a descargar.

Precarga demo

Desafortunadamente, no podrá precargar la demo de Outriders en ninguna plataforma.

Progreso

El desarrollador de Outriders, People Can Fly, permite que el progreso realizado en la demostración se traslade al juego completo. Esto incluye el progreso de tu historia, el nivel de personaje, la lista de verificación, los desbloqueos, etc. Lo único a tener en cuenta es que el progreso solo se mantiene en la misma plataforma. Aunque Outriders admite el juego cruzado, no parece admitir el progreso cruzado.

Contenido de la demo

La demo de Outriders contiene mucho contenido. Para empezar, se ofrecerá una selección de las cuatro categorías. Los seis personajes también estarán en la demo, en cuanto al contenido de la historia, puede visitar el prefacio y el capítulo inicial de Outriders. Lucharás directamente contra el oponente Gauss, después de derrotarlos, podrá utilizar más contenido incidental. Tu nivel de personaje tiene un límite de 7 y puede desbloquear cuatro habilidades. También obtendrás dos puntos de habilidad, que puedes gastar en cualquier parte del árbol de habilidades.

Juego cruzado

La demo de Outriders admite el juego cruzado entre todas las plataformas del juego. Esta función se probará en versión beta en las próximas semanas, por lo que si quieres jugar con amigos en diferentes plataformas, debes activarla manualmente en la configuración del juego.

"Outriders" el juego de rol cooperativo en tercera persona de People Can Fly programado para ser lanzado el 1 de abril de 2021