Los videojuegos irrumpen en las salas de cine y en tu salón este 2021

Los videojuegos en el cine del 2021

El videojuego ha vivido de cómics, libros, series y cine para crear títulos increíbles basándose en las historias de otros, algo que siempre ha tenido un peaje, los royalties, los cuales la mayoría de veces eran tan altos como la mitad del presupuesto para realizar el videojuego, culpa por la cual muchos videojuegos eran una tomadura de pelo, por no decir algo peor.

El caso es que por ese motivo la industria comenzó a crear sus propias historias para poder invertirlo todo en el desarrollo y crear un producto como se tenia pensado, un videojuego con una gran historia. Hoy veremos como algunos de estos videojuegos van a saltar a la gran pantalla por tener grandes historias o ser demasiados famosos.

Cine

Monster Hunter, (29 de enero de 2021) Milla Jovovich y Tony Jaa son los protagonistas de está famosa saga donde cazar monstruos gigantes es su principal función.

Tomb Raider 2 (19 de marzo de 2021) si has jugado el reinicio del videojuego estarás desacuerdo conmigo que el reinicio en el cine iban de la mano, a mi me gustó bastante, quitando un par de momentos donde los escenarios parecían grabarse detrás de la casa de alguien pero cumplió mis espectativas, no espero menos de está segunda parte donde Alicia Vikander volverá a dar vida a Lara Croft.

Mortal Kombat (16 de abril de 2021) el productor de películas como Aquaman, James Wan, es la persona que está detrás de este reinicio en cines de la saga de luchas más violenta de la historia de los videojuegos.

Uncharted (16 de julio de 2021) un videojuego que se basa en la saga de Indiana Jones cambiando al profesor por un ladrón por fin da el salto al cine y nada menos que con Tom Holland (Spiderman) en el papel del joven Nathan Drake y dirigido por el director de Venom, Riben Fleischer.



Nathan (videojuego) hablando con Nathan (película)

The Witcher: Nightmare of the Wolf (2021) no la veremos en las salas porque Netflix no quiere y porque la pagan ellos, pero podría, el caso es que aquí descubriremos la historia del mentor del brujo más famoso y será en formato de animación.

Tetris (2021) que nadie se asuste que no es una película donde caen piezas gigantes en Manhattan, lo que veremos es la historia legal tras los derechos de Tetris y su conflicto internacional entre USA y Rusia, llegará a Apple TV+.

Series

Cuphead (2021) una serie de dibujos animados 2D con estilo años 30, justo lo que es el videojuego, donde veremos las aventuras que recorren Cuphead y Mugman en Netflix.

Halo (2021) ya hemos disfrutado de series y cortos de está saga pero nunca han estado a la altura algo que parece que cambiará con esta miniserie de 9 episodios donde veremos a Pablo Schreiber en el papel de Jefe Maestro y a Natascha McElhone como Cortana.

Resident Evil: Oscuridad Infinita (2021) serie de animación 3D que nos contará la historia de Leon y Claire tras lo sucedido en Resident Evil 2.

Más alla

Todo esto es lo que hay a día de hoy confirmado pero sabiendo como puede afectarnos el dichoso virus no me extrañaría que aparte de los típicos retrasos que puede ocasionar alguna decida irse al 2022 donde ya tenemos a Minecraft: The Movie el 4 de marzo de 2022, y en algún momento del 2022 Sonic the Hedgehog 2, Super Mario Bros, Five Nights at Freddy?s y Metal Gear Solid para las salas de cine, en lo que a nuestro salón respecta en 2022 nos esperan en Netflix a Cyberpunk: Edgerunners (seguro que sale mejor que el videojuego), Resident Evil en imagen real, Assassin?s Creed de la cual poco se sabe y Splinter Cell de la mano del creador de John Wick, Derek Kolstad, se realizarán en imagen real, Devil May Cry, realizarán la proeza los mismos que los que han creado Castlevania. La gente que está detrás de las series The Expanse y The Witcher van a crear la serie de Final Fantasy, menuda proeza puede ser está, más que cazar cualquier monstruo pequeño. En Amazon Prime Video veremos lo que Bethesda y Kilter Films son capaces de hacer con Fallout, y como colofón final en HBO la gran historia humana de The Last of Us, donde el creador del videojuego Neil Druckmann y el de la serie Chernobyl, Craig Mazin, van a trabajar codo con codo para la realización de esta serie.

Me gustaría soñar que antes de lo que me cuentan este molesto virus se allá ido y que por la vuelta a la normalidad alguno de estos proyectos se adelantase, por no decir todos.