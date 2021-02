BlizzConline de forma virtual los días 19 y 20 de febrero

Celebrad 30 años de juegos —y de aventuras que aún están por llegar— con Blizzard en esta convención, cuya ceremonia de apertura arrancará el viernes 19 de febrero a las 23:00 CET.

Los campeones de Azeroth, los defensores de Santuario y del sector Koprulu y los héroes de Overwatch y del Nexo están invitados a una celebración virtual de la comunidad, la creatividad, los 30 años de juegos de Blizzard y las extraordinarias aventuras que aún están por llegar en la BlizzConline, que se celebrará los días 19 y 20 de febrero en BlizzCon.com y que todo el mundo podrá ver de manera totalmente GRATUITA.

La BlizzConline es un evento para la comunidad y una celebración de los universos de Blizzard que, con un formato íntegramente digital, brinda a jugadores de todo el planeta la oportunidad de reunirse en el mundo online, ahora que las circunstancias nos impiden hacerlo en el mundo real. Durante dos días consecutivos y a través de seis canales, los desarrolladores de Blizzard compartirán con el mundo las últimas novedades de los juegos mientras los cosplayers, artistas y múrlocs improvisados comparten sus talentos en eventos como el escaparate de la comunidad. Además, aprovechando que Blizzard cumple 30 años este mes de febrero, los jugadores de todas partes tendrán la oportunidad de conmemorar tres décadas de exploración de juegos y universos épicos mientras aguardan con ansia lo que les depara el futuro junto a sus amigos, compañeros de hermandad y aliados.

«No podíamos permitir que transcurriera tanto tiempo sin conectar con nuestra comunidad en la BlizzCon, y esa es la razón de ser de este evento: reunirnos con amigos de todo el mundo y celebrar los vínculos y las experiencias que compartimos a través de los juegos —ha declarado J. Allen Brack, presidente de Blizzard Entertainment—. Además, estamos deseando contar las últimas novedades en las que han estado trabajando nuestros equipos y, aunque esta no será una BlizzCon normal, el formato íntegramente online nos brinda una oportunidad única de modificar un poco las cosas y concebir un espectáculo dirigido de manera específica a nuestra comunidad en sus hogares».

La primera jornada de la BlizzConline arrancará el viernes 19 de febrero a las 23:00 CET con un vídeo de apertura que ofrecerá un adelanto de los contenidos que se encuentran ahora mismo en desarrollo. Posteriormente, y durante más de tres horas, los jugadores tendrán a su disposición seis canales temáticos para conocer más a fondo los juegos que más les interesen.

La segunda jornada empezará el sábado 20 de febrero a las 21:00 CET y en su transcurso volveremos a contar con varios canales hasta la conclusión de la convención. A lo largo de este segundo día, Blizzard responderá las dudas de los jugadores en tandas de preguntas y centrará su atención en su comunidad global, incluidos los ganadores y los participantes más destacados de los concursos y exhibiciones de cosplay, vídeos, talentos y arte del escaparate de la comunidad.

Los jugadores que se pierdan los eventos en directo podrán verlos después (y también de forma gratuita) en los archivos de vídeos de la BlizzConline. En las semanas previas a la convención, se publicará un calendario detallado de dichos eventos y vídeos.

Además de las actividades de aniversario que tendrán lugar durante y en torno a las fechas de la BlizzConline, a partir de hoy se pone a la venta una serie de artículos conmemorativos que ofrecen a los jugadores nuevas y divertidas maneras de celebrar esta extraordinaria ocasión en sus juegos de Blizzard preferidos durante la BlizzConline y más allá. Ya están disponibles en la Tienda de Blizzard en Battle.net las tres Colecciones de Celebración:

· Pack esencial (19,99 €): apuntaos a la diversión con la mascota cría abisal tocada por la luna en World of Warcraft, la heroína Tracer y su montura OSV-03 Rogue en Heroes of the Storm, un icono de jugador y un grafiti en Overwatch® (próximamente), un conjunto de retratos en StarCraft (próximamente) y una mascota y un retrato en Diablo III (versión para PC, próximamente). Además, llevaos 10 sobres de cartas de Locura en la Feria de la Luna Negra™ para Hearthstone, 5 cajas de botín para Overwatch y un 15 % de descuento en un pedido de la Blizzard Gear Store (se aplican restricciones).



· Pack heroico (39,99 €): este pack añade la poderosa montura de oso tormenta de nieve a vuestra colección de WoW y os permitirá golpear a diestro y siniestro con el aspecto legendario Raynhardt en Overwatch (próximamente). Además, os llevaréis una carta legendaria aleatoria del conjunto de Locura en la Feria de la Luna Negra de Hearthstone y podréis poneros unas alas cosméticas en Diablo III (versión para PC, próximamente)†.



· Pack épico (59,99 €): apuntad alto y conseguid todo lo que incluye el pack heroico más cinco sobres de cartas doradas de Locura en la Feria de la Luna Negra, tres cajas de botín doradas en Overwatch (con un objeto legendario garantizado cada una), 30 días de tiempo de juego en World of Warcraft y un conjunto de objetos de transfiguración en Diablo III (versión para PC, próximamente).

Está prevista una versión de este pack para los jugadores de Overwatch y Diablo III en la versión de consola.

La parte más importante del contenido de la BlizzConline estará disponible por retransmisión o vídeo a la carta en inglés y con subtítulos en 12 idiomas: español europeo, francés, alemán, ruso, español de Latinoamérica, portugués de Brasil, árabe, japonés, coreano, chino simplificado y chino tradicional.

Para obtener más información sobre la BlizzConline, visitad www.blizzcon.com.