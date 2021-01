Remasterizados y retro en rebajas en PlayStation Store

La promoción Remasterizados y Retro a PlayStation Store, donde los jugadores podrán disfrutar desde hoy a descuentos de hasta el 75% en una selección de grandes títulos remasterizados o retro para PlayStation 4 hasta el 10 de febrero.

Entre las ofertas destacan títulos como:

RACOON CITY EDITION: Dos clásicos del survival horror reimaginados e incluidos en un solo paquete. El jugador podrá controlar a Jill Valentine y tratar de escapar de Raccoon City en Resident Evil 3, o controlar a Leon Kennedy y a Claire Redfield explorando las áreas infestadas de zombis de Raccoon City en el aclamado Resident Evil 2 de 2019. Este increíble paquete incluye además el juego multijugador online de 4 contra 1, Resident Evil Resistance. Antes 79,99 € - ahora 31,99 €.

Crash Team Racing Nitro-Fueled: Crash vuelve al volante con la auténtica experiencia de CTR y mucho más contenido remasterizado a tope de revoluciones: modos de juego, personajes, circuitos, potenciadores, armas y controles originales. En Crash Team Racing Nitro-Fueled, el riesgo es elevado y los rivales muy duros. Es el CTR de siempre, pero a toda marcha. Antes 39,99 € - ahora 15,99 €.

Spyro Reignited Trilogy: ¡El auténtico maestro del asado ha vuelto! Spyro vuelve en mejor forma que nunca en la colección Spyro Reignited Trilogy, con el mismo aliento de fuego devastador y la misma actitud candente de siempre, pero ahora en una asombrosa alta definición. Spyro Reignited Trilogy incluye los tres juegos originales, Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto's Rage! y Spyro: Year of the Dragon. El jugador podrá explorar reinos inmensos, reencontrarse con personalidades únicas y revivir la aventura completamente remasterizada. Porque cuando hay un reino en apuros, solo hay un dragón con quien puedes contar. Antes 39,99 € - ahora 15,99 €.

Otros títulos destacados son:

Assassin's Creed III Remastered Antes 39,99 € - ahora 15,99 €.

Batman: Return to Arkham Antes 49,99 € - ahora 19,99 €.

Burnout Paradise Remastered Antes 19,99 € - ahora 7,99 €.

Devil May Cry HD Collection Antes 29,99 € - ahora 14,99 €.

Dragon's Crown Pro Antes 29,99 € - ahora 8,99 €.

Far Cry 3 Classic Edition Antes 29,99 € - ahora 8,99 €.

Ghostbusters: The Video Game Remastered Antes 29,99 € - ahora 17,99 €.

God of War III Remasterizado Antes 19,99 € - ahora 9,99 €.

Grand Theft Auto: The Trilogy Antes 34,99 € - ahora 17,49 €.

MediEvil Antes 29,99 € - ahora 14,99 €.

Ratchet & Clank Antes 19,99 € - ahora 9,99 €.

Shadow of the Colossus Antes 39,99 € - ahora 12,79 €.

Tomb Raider: Definitive Edition Antes 19,99 € - ahora 2,99 €.

Uncharted: The Nathan Drake Collection Antes 19,99 € - ahora 9,99 €.