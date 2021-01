Destruction AllStars, Control: Ultimate Edition y Concrete Genie gratis

Sony anuncia los títulos que podrán disfrutar sin coste adicional los suscriptores de PlayStation Plus en el mes de febrero: Destruction AllStars para PS5, Control: Ultimate Edition para PS4 y PS5 y Concrete Genie para PS4.

El título multijugador battle royale de acción deportiva y car combat exclusivo de PlayStation 5, Destruction AllStars, llega en primicia a PlayStation Plus como uno de los títulos del mes que podrán disfrutar los suscriptores en PS5 y estará disponible para su descarga sin coste adicional durante dos meses. En este título el jugador deberá desatar la destrucción al volante o a pie en el fenómeno global de Destrucción AllStars, el espectacular deporte de máxima audiencia para pilotos intrépidos. En Destruction AllStars, los usuarios podrán disfrutar de una experiencia completa gracias a la tecnología PS5 sintiendo cada impacto con la respuesta háptica del mando DualSense, teniendo una sensibilidad única en cada aceleración y frenada con los gatillos adaptativos y con resolución 4K que permitirá ver con nitidez todos los detalles y destrozos de los vehículos.

Además de los títulos anteriores, y como juego extra del mes, los suscriptores de PlayStation Plus podrán continuar descargando Dawn of Fear, un videojuego que apela a la nostalgia de los grandes clásicos del género survival horror, ambientado en los años 90, con cámaras fijas y jugabilidad en tercera persona. En esta aventura, la administración de recursos será clave para sobrevivir.

El servicio de suscripción PlayStation Plus además de ofrecer a los suscriptores contenidos gratuitos adicionales cada mes, ofrece la mejor forma de estar conectado con amigos o con otros jugadores del mundo para que el jugador encuentre un rival a su medida y pueda sacar el máximo partido a los videojuegos, descuentos exclusivos en una amplia variedad de contenidos en PlayStation Store que el usuario podrá identificar con el logo de PlayStation®Plus, acceso anticipado a demos de juegos, contenidos gratuitos descargables para juegos como Fortnite, Call Of Duty Warzone, GTA V Online, Red Dead Redemption 2 o Apex Legends y un programa de recompensas en PlayStation Plus Rewards.

A su vez, los suscriptores de PlayStation Plus de PS5 pueden disfrutar de una ventaja sin coste adicional a su suscripción, La Colección PlayStation Plus, una biblioteca de juegos de PS4 que definieron su generación, como por ejemplo Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 y muchos más.