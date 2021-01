Puzzle Quest 3 se pasa al Free to Play

505 Games ha anunciado hoy Puzzle Quest 3 (PQ3), una nueva entrega de la innovadora y exitosa franquicia de puzzles RPG. Este será el primer lanzamiento oficial bajo el sello de 505 Games, después de la reciente adquisición de Infinity Plus Two, el estudio de desarrollo de juegos australiano y creadores de la aclamada serie Puzzle Quest, que ha generado más de $200 millones y ha acumulado un estimado de 32 millones de usuarios en todo el mundo de esta franquicia. El equipo está en camino de entregar Puzzle Quest 3 como un juego multiplataforma Free-to-Play (F2P) que se lanzará a finales de este año.



"Después de la abrumadora petición de los fans en la última década de una nueva entrega de Puzzle Quest, estamos encantados finalmente de anunciar el desarrollo de Puzzle Quest 3", dijo Steve Fawkner, CEO y líder creativo en Infinity Plus Two. " Este último proyecto ha estado años en desarrollo, y como cualquier buen juego puzzle Quest, posee un delicado equilibrio de juego, historia y estrategia de puzles, al tiempo que introduce algo inesperado que atraerá tanto a los fans antiguos como a los nuevos. Estamos deseando que jugueis a Puzzle Quest 3."



Puzzle Quest 3 regresa a sus orígenes, recordando la profunda mecánica RPG y las historias heroicas que hicieron del original un éxito, destacado dentro de la categoría Match-3. Ahora con un giro en el juego de puzzle tradicional, Puzzle Quest 3 ofrece un intenso sistema de batalla 1 contra 1 realizado en un mundo 3D. 500 años después de la historia original de Puzzle Quest , los jugadores se embarcarán en un viaje heroico a través de Etheria para descubrir el significado detrás de las palabras del antiguo Dragón Rojo a la hora de morir.





"Puzzle Quest definió el género puzzle-RPG, creando una franquicia querida con una rica herencia que sigue resonando con una base de jugadores de millones en todo el mundo a día de hoy. El trabajo que Steve [Fawkner] y su equipo han hecho para reintroducir la franquicia como una experiencia F2P a través de múltiples plataformas , sin duda reinventará el género de puzles una vez más. Al estar unido el equipo de publicación y desarrollo, se ha creado un camino en franquicia que pone al jugador en primer lugar para que podamos servir mejor a nuestra creciente comunidad", dijo Clive Robert, jefe de Free-to-Play en 505 Games.



Puzzle Quest 3 cuenta con una nueva aventura para convertirse en el héroe definitivo, luchando y construyendo un legado en emocionantes combates frente a frente. El juego incluye un sistema de lucha inmersivo donde los jugadores desatan hechizos tortuosos y ataques paralizantes a través del poder de triturar gemas en un sistema mejorado por turnos. Puzzle Quest 3 vuelve a superar los límites del género introduciendo nuevas e imaginativas mecánicas de juego. El juego estará disponible para los fans de todo el mundo, a través gran variedad de dispositivos móviles y PC a finales de este año, con plataformas adicionales que se anunciarán próximamente.