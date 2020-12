Oculus QUEST 2, un sueño cumplido

Desde hace años siempre pongo el mismo ejemplo de cual diferente es un videojuego normal a uno en VR: es como si atravesases tu pantalla del salón y por fin estuvieses dentro de ese mundo.

Y aún con este ejemplo tan de cine de ciencia ficción y por mucho que te cuente yo en este artículo sobre las virtudes de estas gafas nunca serán como el probarlas de verdad, así que lo siguiente a leer esto es buscar a ese amigo que tiene unas y pedirle que te deje probarlas, tu mundo va a cambiar. (Nota: no valen las que pones el móvil dentro).

Dicho esto, vamos a analizar lo que es el nuevo dispositivo de Oculus con el cual han barrido del mercado a todas las demás empresas del sector de gafas de realidad virtual: Quest 2.

Un año y seis meses desde que se lanzarán las primeras Quest, Oculus dijo que querían seguir el ritmo tecnológico de actualización más cercano a los móviles, que pueden ser de año y medio a dos en actualización de sus dispositivos, que no el de las consolas que se actualizan cada cinco o siete años, su objetivo, hacer avanzar la VR a la máxima calidad y al mayor número de gente.

Con Quest 2 han confirmado lo que dijeron y encima han agotado existencias hasta principios del 2021, así de contundente ha sido la respuesta del público ante un dispositivo que se a vuelto más ligero, aumentado la resolución casi el doble llegando a 1832 x 1920 por ojo y unos magníficos 90 Hz que le dan una fluidez increíble, unos 100 grados de visión y sobre todo un precio que muy posiblemente hagan que marcas y empresas que tienen gafas de características inferiores a estas pero que rondan los 900€ vayan a desaparecer de aquí a un año, como mucho dos, pues estas Quest tan sólo valen 350€.

Y si te parece que es lo mejor has de saber que son unas gafas todo en uno, no necesitan de un Pc o consola para poder jugar ni has de instalar cámaras externas para que te funcionen ni liarte con ningún cable, solo te las pones, enciendes y en 1 minuto estás jugando a algún juego de los que hablo más abajo, viendo YouTube en VR, películas en Netflix o Prime Video como si tuvieses una TV de 60”, visitando tus páginas web, yendo a mundos virtuales donde quedar con tus amigos para hablar o dar un paseo por grabaciones virtuales de nuestro mundo real o directamente volar por Google Earth, o crear chats de audio donde hablar con tus amigos mientras cada uno haces sus cosas en VR.

Al Pc y consolas les ha salido otro dispositivo para competir en el mundo del videojuego y es uno que de verdad te mete dentro de los videojuegos y que con cada nueva versión vamos a dar un paso más y más cercano a mundos cada vez más reales hasta que cumplan nuestros sueños que llevamos siglos leyendo en novelas, en cómics y películas: viajar a mundos virtuales sin apreciar que son sintéticos.

Puedes conseguir estas gafas en su web www.oculus.com o en Amazon en https://amzn.to/3o0zma1