GeForce RTX 3060 Ti disponible por 419.95€

A partir de 419.95€, la GeForce RTX 3060 Ti ofrece un gran rendimiento en los mejores juegos de la temporada con trazado de rayos y DLSS; estará disponible a partir de mañana

NVIDIA ha presentado la nueva GeForce RTX 3060 Ti, la primera tarjeta gráfica de la familia RTX 3060, potenciada por la arquitectura NVIDIA Ampere y la segunda generación de NVIDIA RTX.

Con un precio de 419.95€, construida sobre la plataforma de videojuegos para PC más potente del mundo e incorporando trazado de rayos y la tecnología de inteligencia artificial DLSS, la RTX 3060 Ti es más rápida que la previa generación de GPUs GeForce RTX 2080 SUPER, la cual esta disponible a partir de 759€, y ofrece una gran jugabilidad a 1080p y a 1440p.

"Estamos entrando en una temporada de navidades impresionante, con efectos generados por trazado de rayos en videojuegos como Cyberpunk 2077, Call of Duty: Black Ops Cold War, Watch Dogs: Legion y más títulos," dijo Matt Wuebbling, VP of Global GeForce Marketing en NVIDIA. "No existe una mejor manera para los jugadores de disfrutar de los últimos juegos con trazado de rayos, así como para potenciar la creatividad y los flujos de trabajo, que con una GeForce RTX 3060 Ti, y el resto de la familia RTX 30 Series."

La RTX 3060 Ti incorpora la trifecta de innovaciones GeForce, incluyendo la tecnología de mejora de rendimiento por IA, NVIDIA DLSS (acrónimo de Deep Learning Super Sampling), NVIDIA Reflex y NVIDIA Broadcast. Sumadas al trazado de rayos en tiempo real, representan los cimientos de la plataforma de videojuegos GeForce, que ofrece un rendimiento y características sin igual a los juegos y a los jugadores de todo el mundo.

Por tiempo limitado, los usuarios que adquieran una nueva tarjeta gráfica o sistema con GeForce RTX 3060 Ti, recibirán un año de subscripción al servicio de videojuegos en la nube NVIDIA GeForce NOW.

NVIDIA DLSS: el regalo IA que los jugadores adoran

La inteligencia artificial está revolucionando la industria de los videojuegos, desde la simulación de físicas y animaciones hasta el renderizado en tiempo real, incluyendo características de retransmisión asistidas. Potenciada por procesadores de IA dedicados, llamados Tensor Cores, que se encuentran en las GPUs GeForce RTX, NVIDIA DLSS aumenta de forma considerable la tasa de imágenes por segundo a la vez que genera imágenes detalladas y precisas, dando el margen necesario para poder aplicar efectos generados por trazado de rayos en tiempo real. DLSS está disponible en más de 25 juegos, y cada mes se suman nuevos títulos.

NVIDIA Reflex y Broadcast: la jugada definitiva

La tecnología NVIDIA Reflex reduce la latencia del sistema haciendo que los juegos respondan mejor, y ayuda a los jugadores de títulos competitivos una ventaja frente a los oponentes. NVIDIA Broadcast se compone por un conjunto de mejoras de audio y video; permite utilizar fondos virtuales, realizar capturas de movimiento y eliminar el ruido de fondo, facilidades que los usuarios pueden aplicar a chats, llamadas de Skype y videoconferencias.

Características avanzadas de GeForce Experience

Todas las tarjetas gráficas NVIDIA GeForce se benefician de GeForce Experience, una herramienta empleada por millones de usuarios para optimizar los ajustes de los videojuegos, grabar y subir partidas, retransmitir partidas, realizar capturas de pantalla y descargar e instalar los controladores Game Ready.

Las últimas características incluyen:

· GPU Tuning automático con 1 click: GeForce Experience ahora es compatible con GPU Tuning, que genera de forma automática perfiles de overclock utilizando un algoritmo de escaneo avanzado.

· Capa de monitorización de videojuegos mejorada: GeForce Experience ya ofrece una robusta capa de monitorización en juego, que ahora suma estadísticas de rendimiento, métricas de temperatura y latencia, incluyendo las estadísticas de NVIDIA Reflex Latency Analyzer.

La nueva GPU de NVIDIA llegará con unidades personalizadas, incluyendo modelos con velocidad de reloj de stock así como modelos con overclock, de la mano de los principales ensambladores, como ASUS, Colorful, EVGA, Gainward, Galaxy, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit, PNY y Zotac. También estará disponible la Founders Edition en www.nvidia.com.