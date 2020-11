Black Friday 2020: donde no hay Xbox Series X ni Playstation 5 si hay una Nisntendo Swicht

Si algo vamos a recordar de esté cambio generacional de consolas es por dos cosas:

La primera porque casi nadie ha podido hacerse con una Xbox Series X ni una Playstation 5 salvo contados privilegiados o grupos de estafadores a los cuales hay que llamar "especuladores" porque estamos en unos momentos en los que ni a los delincuentes hay que herir sus sentimientos aunque ellos a nosotros la cartera sí.

La segunda, porque la tercera en discordia de esta nueva generación hace dos años que llego, está triunfando en ventas y puede ser su tercera gran navidad en ventas por ser quien es y por que las otras no estan ni se les espera hasta marzo del 2021: la Nintendo Switch.

Así que si estás navidades tenias el pensamiento de pasar de generación puedes hacerlo con la portátil de Nintendo, que quieras o no siempre le has tenido el ojo echado y no sabias que excusa ponerte para hacerte con ella.

Una edición especial la cual lleva instalado el Fortnite instalado de serie el cual incluye un código para el lote de Gata salvaje, que incluye el traje de Gata salvaje con dos estilos adicionales, el accesorio mochilero y 2000 paVos.

Su diseño también está personalizado con una serigrafia en la la parte trasera de la consola y en base, los Joy-Con vienen con unos colores propios y otra serigrafia con el autobus de lanzamiento.

Precio normal: 349,99€

Precio oferta: 329€

Nintendo Switch Lite Coral + Animal Crossing New Horizons + 3 meses Nintendo Shop Online

La versión reducida de Swicht se ha presentado en una oferta de lo más jugosa pues es más barata que comprarla sin el juego y sin el online, algo de chalados pues viene con el Animal Crossing New Horizons, juegazo el cual de forma independiente vale 53?.

Precio normal: 239,99€

Precio oferta color rosa: 199€

Precio oferta color turquesa: 199€

Si por algún motivo que nunca entenderé prefieres adquirirlos sin ningun juego incluido puedes optar por las versiones limpias de las mismas.

Nintendo Switch Lite

Precio normal: 239,99€

Precio oferta color rosa: 229€

Nintendo Switch

La primera versión, la original la cual no tiene ni rebaja ni descuento.

Precio normal: 349,99€