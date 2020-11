Demon's Souls para Playstation 5 muestra 12 minutos

En esta nueva entrega del esperado videojuego de acción y RPG muestra un recorrido en profundidad de 12 minutos por el mundo del juego, narrado por Gavin Moore, director creativo de SIE Worldwide Studios.

En esta visita, explica Moore, solo muestran la experiencia offline aunque una vez que el juego se publique los jugadores podrán descubrir todas las funcionalidades síncronas y asíncronas del modo multijugador, indica.

Demon's Souls, publicado originalmente en 2009 para PlayStation3, "se convirtió en un RPG de acción muy querido por los fans y que marcó un hito en el género" recuerda Moore. Las peculiares mecánicas del juego, su elevada pero gratificante dificultad y el inolvidable diseño de su mundo lo convirtieron en un éxito de crítica y público, y muchas de sus innovaciones todavía perduran en juegos de la actualidad.

"Si nunca has recorrido el Valle de la Corrupción, no te has enfrentado al intimidante jefe Empalador o no has llegado a los créditos finales de esta historia realmente alucinante, permítenos que te digamos que no sabes lo que te espera" advierte el director creativo.

Demon’s Souls está siendo desarrollado por Japan Studio y Blue Point, autores del remake de Shadow of the Colossus y llegará en exclusiva para PS5 el próximo 12 de noviembre, una semana antes del lanzamiento de la consola. Las reservas ya se encuentran disponibles a través de los puntos habituales de venta y de PlayStation tanto en su edición estándar (79,99€) como en su edición Digital Deluxe (99,99€).