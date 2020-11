'Call of Duty: Mobile', primer año en cifras

Call of Duty: Mobile acaba de celebrar su primer aniversario, y lo ha hecho con el lanzamiento de una nueva temporada, eventos increíbles y un nuevo espacio social para mayor disfrute de los jugadores.

Para celebrar la ocasión, Activision ha recopilado los datos más representativos que Call of Duty: Mobile ha obtenido en sus primeros 12 meses, ilustrando así el impacto del juego desde su lanzamiento en octubre de 2019.

Los primeros 12 meses de Call of Duty: Mobile en cifras:

· 11.400 millones - número de veces que el arma más popular (AK-47) se ha utilizado en todos los modos.

· 850 millones - número de horas dedicadas a jugar en los teléfonos Android en todo el mundo, durante un mes de máxima actividad.

· 300 millones - número de descargas del juego en los últimos 12 meses.

· 1.400 - número aproximado de armas primarias y secundarias en el juego.

· 182 - número de personajes jugables.

· 50% - incremento del tamaño del mapa de Call of Duty: Mobile Battle Royale, desde su lanzamiento.

· 27 - número de modos multijugador (en su lanzamiento era 1).

· 23 - número de mapas (originalmente 11).

Las 3 armas principales más utilizadas en todos los modos:

· Rifle de asalto AK-47 - utilizado 11.400 millones de veces.

· RUS-79U SMG - utilizado 11.100 millones de veces.

· Fusil de precisión DL Q33 - utilizado 9.000 millones de veces.

Las 3 rachas de bajas más utilizadas (no por defecto):

· Misil Predator - utilizada 2.000 millones de veces.

· Torreta Centinela - utilizada 1.500 millones de veces.

· Shock RC - utilizada 1.300 millones de veces.

Las 3 mejores clases de Battle Royale usadas:

· Mecánico - utilizado 1.400 millones de veces.

· Explorador - utilizado 1.000 millones de veces.

· Médico - utilizado 936 millones de veces.

Las 3 armas principales más usadas en el modo Ranked Multijugador:

· PDW 57 SMG - utilizado 958 millones de veces.

· RUS-79U SMG - utilizado 834 millones de veces.

· Rifle de precisión DL Q33 - utilizado 793 millones de veces.

Las 3 Habilidades de Operador más utilizadas:

· Sparrow - utilizado 4.700 millones de veces.

· Picos de gravedad ? utilizado 4.300 millones de veces.

· H.I.V.E. - utilizado 3.400 millones de veces.

La nueva actualización, Call of Duty: Mobile Anniversary, está disponible tanto en Android como en iOS, e incluye la mayor dosis de contenido de la historia del juego:

Nuevo mapa Battle Royale - Alcatraz, del modo Blackout de Call of Duty: Black Ops 4.

Nuevo espacio social "The Club". Es el lugar perfecto para que los jugadores pasen el rato, se relacionen con sus amigos y se diviertan con minijuegos, todo dentro de la experiencia Call of Duty: Mobile.

Además del Pase de Batalla mensual, habrá nuevos mapas, objetos y personajes, así como eventos de temporada para ofrecer la mayor diversión a los jugadores