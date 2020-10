Assassin's Creed, la nueva serie de Netflix

Netflix está a tope con lo de hacer contenido propio y exclusivo para que sus suscriptores no tengan la tentación de cambiar de plataforma como cambian las bibliotecas de películas y series de terceros, por eso ha firmado un acuerdo con Ubisoft para desarrollar series de animadas y de acción basadas en la franquicia de videojuegos Assassin's Creed.

Puede ser debido al éxito de The Witcher el que ha llevado a la gente de Ubisoft a llegar a un acuerdo con Netflix para la realización de contenidos basada en su franquicia más exitosa, recordemos que desde 2007 hasta hoy han vendido 155 millones de videojuegos.

La serie, producida por Jason Altman y Danielle Kreinik (Ubisoft Film & Television), está buscando un showrunner que cree el proyecto. "Durante más de 10 años, millones de fanáticos de todo el mundo han ayudado a convertir la marca Assassin's Creed en una franquicia icónica?, dijo Jason Altman, director de Cine y Televisión de Ubisoft en Los Ángeles. "Estamos encantados de crear una serie de Assassin's Creed con Netflix y esperamos desarrollar la próxima saga en el universo de Assassin's Creed".

"Estamos entusiasmados de asociarnos con Ubisoft y dar vida a la rica narración de múltiples niveles por la que Assassin's Creed es querido", dijo Peter Friedlander, vicepresidente de la serie original de Netflix. ?Desde sus impresionantes mundos históricos y su enorme atractivo global como una de las franquicias de videojuegos más vendidas de todos los tiempos, nos comprometemos a crear cuidadosamente una serie épica y emocionante basado en esta propiedad intelectual distintiva y brindar una inmersión más profunda para los fanáticos y nuestros miembros en todo el mundo.".

Lo más sorprendente es que no queda aquí el único salto del videojuego al cine o serie de los productos de Ubisoft, otras sagas ya están en desarrollo o estarán muy pronto en series o películas: Tom Clancy's The Division (Netflix), Rabbids (Lionsgate), Just Dance (Screen Gems), Beyond Good & Evil (Netflix), la película independiente Werewolves Within, la serie actual Mythic Quest: Raven's Banquet (Apple TV +) y la serie animada francesa Rabbids Invasion (temporada 4 en Netflix).