Ferrari Hublot Esports Series

La Ferrari Esports Series está llegando a su punto álgido con el anuncio de quienes serán los 24 pilotos de simulación. La Gran Final tendrá lugar los días 6 y 7 de noviembre y solo el mejor piloto conseguirá el premio que puede cambiarle la vida: un puesto en el equipo oficial de esports de Ferrari.

Los nombres finales se decidieron en la cuarta y última ronda del Campeonato, que se celebró ayer en el Spa Franco.

El vencedor de la carrera profesional fue el piloto francés Arnaud Lacombe, quien ha dominado en las competiciones de octubre, con cuatro victorias consecutivas. El podio lo completaron el polaco Kamil Pawlowski y el italiano Giovanni De Salvo, que se hicieron con el segundo y tercer puesto respectivamente. Estos pilotos también acabaron en los tres primeros puestos de la competición, por lo que participarán en las Grand Finals de noviembre junto a Danilo Santoro, Giorgio Simonini, Jesùs Sicilia, Kevin Siclari, Corrado Ciriello, Chris Hoeke, Alex Turato, Tariq Gamil, y Cesare Penco.

Apenas recuperados de la emoción de la carrera PRO llegó el momento de que empezase la competición AM: Gianfranco Giglioli (Italia), salió en la primera posición y no perdió el liderazgo hasta la meta, seguido de Dominik Blajer (Polonia), y del también italiano Michael Romagnoli. Jarno Koch, ganador de las tres carreras anteriores, terminó en quinta posición y ganó la temporada 2020 del Campeonato AM. Estos pilotos se han clasificado para la final junto a Marco Panero, Leonardo D’Alcamo, Norbert Morvai, Andrea Benedetti, Thomas Scibilia, Marcin Swiderek, Torben Peschke, and Mateusz Tyszkiewicz qualified for the Finals.

La alineación final para las Grand Finals es especialmente emocionante ya que de los veinticuatro pilotos doce han pasad de la competición amatur a hacerse con un puesto en la parilla de salida de las carreras de noviembre. Han sido cuatro semanas de Campeonato con una competición intensa que ha puesto de manifiesto que hay un talento evidente en la alineación amateur y que es totalmente factible que el codiciado asiento en el equipo de esports de Ferrari lo ocupe un recién llegado en 2021.

La retransmisión en directo de las carreras de la Grand Final se pueden seguir en los canales oficiales de Twitch, YouTube, u Facebook con los expertos comentarios de Nicki Shields, reportera en el pit lane para el Campeonato de la FIA de Formula E y de Paul Jeffrey, experto de Sim Racing, periodista y la voz de reconocidas empresas como Sro Esports y Race Department.

Calendario de competición:

6-7 de noviembre de 2020: Finales de PRO & AM Series

