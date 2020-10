Days Gone, Friday the 13th, MediEvil, Trine 4: The Nightmare Prince, Rad y MX vs ATV All Out llegan a PlayStation Now en Octubre

Estos seis títulos se suman al catálogo del servicio de suscripción PlayStation Now y se pueden jugar tanto en PlayStation 4 como desde un PC con un DualShock 4 al igual que los más de 700 juegos ya disponibles de PS4 , PS3 y PS2 . El catálogo del servicio incluye éxitos súper ventas, exclusivos de PlayStation aventuras para toda la familia y juegos independientes.

El jugador puede suscribirse al servicio PlayStation Now por 9,99 € un mes, 24,99 € por tres meses o 59,99 € el año comprando su suscripción en PlayStation Store o en su tienda habitual de videojuegos, contando además con una prueba gratuita de siete días.

Days Gone protagonizado por Deacon St. John, un errante y cazarrecompensas recorrerá un mundo despiadado donde impera la ley del más fuerte. El jugador deberá enfrentarse tanto a enjambres de feroces engendros como a humanos igualmente aterradores, así como a las impactantes sorpresas y peligros causados por los cambios climáticos y el paso del día a la noche para mantener su supervivencia.

Además, el título cuenta con un fuerte componente narrativo debido a los sentimientos de pérdida y arrepentimiento que arrastra Deacon. En este sentido, la relación personal del protagonista con su inseparable amigo Boozer, y el tormento que sufre recordando el pasado de Sarah, su mujer, tendrán un peso muy significativo a lo largo de la trama.

Friday the 13th es un multijugador asimétrico de hasta 8 jugadores en el que uno de ellos tendrá que asumir el papel de Jason Voorhees y los demás jugadores deberán sobrevivir a una noche de auténtica pesadilla en el mítico campamento de Crystal Lake.

Jason contará con una serie de habilidades para rastrear, cazar y matar a su presa, mientras que los demás jugadores tendrán que cooperar entre ellos y utilizar las herramientas necesarias para sobrevivir, escapar o incluso tratar de derribar al hombre que no puede ser asesinado.

La aventura original de MediEvil llega a PS4 con un remake completamente renovado, que combina mecánicas clásicas con espectaculares gráficos 4K. El protagonista de la historia es Sir Daniel Fortesque, un caballero torpe y muy muerto que ha sido resucitado accidentalmente por su enemigo, el malvado mago Zarok. En esta inesperada segunda oportunidad, los jugadores deberán ayudar a Sir Daniel para volver a intentar salvar el reino de Gallowmere. En el camino hacia la consecución de este objetivo, el jugador ayudará a Sir Daniel con una gran variedad de armas y sus clásicas mecánicas de combate a superar una gran variedad de enemigos y puzles.

En la nueva entrega de la saga de puzles y plataformas, Trine 4: The Nightmare Prince, los tres héroes de la exitosa serie de aventuras están de vuelta y emprenden una misión para recuperar al atormentado joven príncipe Selius, el cual sufre unos sueños intensamente oscuros y, debido a su talento mágico, las pesadillas monstruosas pueden hacerse realidad y causar estragos en el mundo despierto.

El mago Amadeus, el caballero Pontius y la ladrona Zoya deberán encontrar al príncipe y resolver la situación antes de que el mundo sea engullido por las sombras de las pesadillas del príncipe Selius.

RAD es un roguelike de acción en 3D ambientado en un mundo posapocalíptico en el que la humanidad ha sufrido el Armagedón hasta en dos ocasiones. El jugador deberá ponerse en el papel de un adolescente y adentrarse en el Yermo, un páramo radioactivo en constante cambio repleto de horribles criaturas desconocidas y salvar el mundo. El jugador contará con un inseparable bate y de las nuevas y extrañas habilidades que desarrolle cuando el mundo que le rodea desfigure su cuerpo, te transforme y le haga mutar en algo que no puede llamarse ser humano, pero que le hará mucho más poderoso.

En la última entrega de la saga de carreras MX vs ATV All Out, el jugador podrá vivir la experiencia de carreras todoterreno definitiva, eligiendo entre motos, ATV y UTV, puliendo su estilo y disfrutando de varios modos de juego en grandes mundos abiertos. El jugador podrá elegir entre realizar acrobacias en el modo libre y ganar con estilo, o ir a por todas y demostrar sus habilidades en multijugador.