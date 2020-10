Diario de desarrollo de 'Planet Coaster: Console Edition Dev#2'

Los jugadores que adquieran una copia digital de Planet Coaster: Console Edition para PlayStation 4 o Xbox One podrán descargarse y jugar a la versión mejorada de este título en las consolas de la nueva generación, gratuitamente, simplemente al loguearse en su consola de nueva generación con la misma cuenta con la que compraron el juego.

Aquellos que compren la copia física del juego podrán descargarse la versión para consolas de nueva generación, sin coste alguno, simplemente introduciendo el disco en su consola de nueva generación.

Las actualizaciones para las consolas de nueva generación no estarán disponibles para las versiones físicas del juego si los jugadores adquieren las versiones de las videoconsolas PlayStation 5 Digital Edition o Xbox Series S.

En definitiva, quien adquiera la versión para PlayStation 4 o Xbox One podrá disfrutar de la versión para las consolas de nueva generación. Eso sí, solo si se adquiere la copia física, no se podrá acceder a estas mejoras si se adquiere posteriormente las consolas sin soporte físico, como la PlayStation 5 Digital Edition o la Xbox Series S.



Planet Coaster: Console Edition llegará a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X a finales de 2020.



Construye y gestiona tu camino a la fama en la creación de atracciones. El juego, basado en unas físicas completamente realistas, te llevarán a la atracción de tu vida, así que sueña en grande y construye todavía más alto mientras creas el parque de atracciones de tus sueños.