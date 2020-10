Los desarrolladores de DOOM Eternal hablan sobre el diseño de personajes

Alex Palma, Emerson Tung y Jon Lane, diseñadores de DOOM Eternal, hablan de cómo ha sido construir los personajes de esta entrega de la saga... desde el DOOM Slayer hasta todos sus enemigos. En el último concept art podremos ver el Maykr de Sangre, que aparecerá en el próximo DLC, Ancient Goods.



DOOM Slayer



El DOOM Slayer fue un verdadero reto en todos los aspectos. Pensamos que lo suyo era mantener el aspecto original del Slayer de DOOM 2016, dándole a la vez un aire distinto. Al final nos inspiramos en Heavy Metal (la película de animación de 1981), el DOOM original y otras fuentes emblemáticas para crear el aspecto del Slayer de DOOM Eternal. Una cosa que me encanta de trabajar en id Software es que no tenemos miedo de lanzarnos y asumir riesgos cuando nos parece que el resultado compensa el esfuerzo.

- Alex Palma



Icono del Pecado





Todo aquel que haya jugado a DOOM sabe cómo es el Icono del Pecado. Lo divertido en este caso fue diseñarle una armadura tecnológica sabiendo que debajo estaba la versión de carne y hueso que todos conocemos y recordamos.

- Alex Palma



Flagelante





La flagelante me recuerda mucho al revenant. Me gusta imaginar que son primos. Esta fue la primera vez que probamos a ponerle a un personaje cuerpo de serpiente, y al principio no sabía cómo iba a quedar el conjunto. Sin embargo, nos ayudó mucho contar con Posesión infernal y Heavy Metal como inspiración. Ahora no cabe duda de que encaja en nuestro juego sin dejar de llamar la atención.

- Alex Palma



Mancubus





El cibermancubus fue uno de los demonios más divertidos de diseñar de todos en los que he trabajado. Intenté rendir un homenaje intencionadamente al mancubus original, que a día de hoy me sigue pareciendo visualmente terrorífico.

- Alex Palma

El tirano



Esta unión impía de carne y metal se basa en el ciberdemonio original de DOOM (1993). Intentamos ser fieles al espíritu y al diseño del sprite original y a la vez renovarlo para la época actual. Los fans más astutos quizá se hayan dado cuenta de que el cráneo del tirano es metálico y mecánico, una referencia a cierta película de acción de los 80 con cíborgs asesinos.

- Emerson Tung

El acechador



No fue fácil dar con el diseño preciso del acechador, teniendo en cuenta que se suponía que debía ser el archienemigo del DOOM Slayer. Exploramos muchas opciones distintas durante la producción, desde pistoleros infernales hasta bárbaros e incluso samuráis. El diseño final del acechador terminaría sirviendo de influencia para el look de las armaduras que llevan los Centinelas.

- Alex Palma



Zombi bola blanca

Queríamos hacer ver a los jugadores que el zombi bola blanca es un enemigo que explota al contacto, así que nos decidimos por una silueta inspirada en bombas y minas marinas.

- Alex Palma



Soldado



Este diseño es un homenaje al clásico zombi del primer DOOM (1993). El director de juego Hugo Martin insistió mucho en lo del pelo verde, y me sorprendió lo bien que funcionaba a pesar de ser tan ridículo. Esta clase de cosas solo salen bien en un juego de DOOM.

- Alex Palma



Maykr de sangre



A medida que se amplía el universo de DOOM, entran en liza más facciones. El Maykr de sangre, un ángel corrompido de la raza de los Maykr, indica que estos todavía tienen algo que decir en la batalla entre mundos que se libra en DOOM.

- Jon Lane