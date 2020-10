Paco Roncero prepara una receta inspirada en Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Paco Roncero, Director y Chef Ejecutivo NH Collection Casino de Madrid, han elaborado una receta inspirada en las Frutas Wumpa, el icónico fruto de la franquicia Crash Bandicoot que los jugadores han recolectado a lo largo de más de una década.

“Crash Bandicoot es todo un icono en el mundo de los videojuegos y la cultura popular”, ha comentado Paco Roncero. “Tener la oportunidad de hacer una receta inspirada en las Frutas Wumpa del juego es todo un reto, pero ha sido un proyecto con el que me he divertido muchísimo. Estoy deseando que los fans lo puedan preparar en casa, para celebrar la llegada de Crash Bandicoot 4: It’s About Time.”

Albaricoques, mangos, frutas de la pasión, chocolate y, sobre todo, mucha diversión, es lo que requiere y promete esta receta que permite poner, por fin, sabor a esas famosas Frutas Wumpa que tantos años llevamos viendo en el videojuego y que ahora, podremos saborear.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time no es una remasterización, sino el primer título original de la franquicia Crash desde hace más de 10 años, y el mayor juego de Crash de la historia. Retrocediendo en el tiempo hasta el final de Crash Bandicoot: Warped, Crash Bandicoot 4: It’s About Time retoma la acción después de que Neo Cortex, Dr N. Tropy y Uka Uka quedasen varados en un lejano planeta. Tras décadas de intentos infructuosos, el trío finalmente consigue escapar, creando un agujero espacio temporal del tamaño del malvado científico. Ahora, todo lo que se interpone entre ellos y el dominio total del multiverso son dos peludos marsupiales de N. Sanity Island.

A lo largo de esta aventura, los jugadores descubrirán cuatro Máscaras Cuánticas, guardianes del espacio y el tiempo, que les otorgarán la habilidad de alterar las reglas de la realidad, para hacer frente a peligrosos obstáculos. Los fans verán una evolución en el Crash que conocen y adoran, que se encuentra equipado con nuevas y avanzadas mecánicas de juego como correr por muros, desplazarse por railes o balancearse entre cuerdas. Esto implica niveles más grandes, jefes más malvados y más contenido, para que los jugadores disfruten.

Podrán jugar como Crash o Coco en su aventura para salvar al multiverso, además de contar con nuevos personajes jugables, como el diabólico Neo Cortex, Dingodile y Tawna, que ofrecerán estilos únicos de juego y una perspectiva alternativa a la misión de nuestros heroicos marsupiales, para derrotar a sus nefarias némesis.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time estará disponible a partir de mañana, 2 de octubre, para PlayStation 4 y Xbox One.