Marvel’s Avengers llega a GeForce NOW

NVIDIA ha anunciado los contenidos de la actualización semanal de GeForce NOW, la plataforma de videojuegos en la nube. Entre los títulos añadidos a la biblioteca, destaca Marvel’s Avengers, el videojuego desarrollado por Crystal Dynamics y distribuido por Square Enix, basado en los personajes de cómics de Marvel. Los jugadores podrán formar su equipo de héroes y utilizar sus súper poderes para combatir y salvar el planeta Tierra. El juego puede adquirirse en la tienda de Steam.



Con los nuevos Game Ready vuelve a GeForce NOW Hunt Showdown, el juego desarrollado por Crytec —creadores de la saga Crysis —. Los usuarios podrán disfrutar de este título competitivo en primera persona JcJ de cazarrecompensas con elementos importantes de JcE. Ambientado en los rincones más oscuros del mundo, transmite la emoción de los juegos de supervivencia en un formato por partidas. Hunt Showdown está disponible en la tienda de Steam.

Esta semana los usuarios de ordenadores equipados con tarjetas gráficas RTX podrán activar el trazado de rayos y NVIDIAenFortnite, elbattle royalede Epic Games. Estasllegarán aFortnitepara GeForce NOW en las próximas semanas y estarán disponibles para los miembros con cuentas Founders. Además, todos los miembros pueden acceder a losde la tienda Epic Games; esta semana se podrá jugar sin costes adicionales aStick it to the Man.Todos aquellos que adquieran una tarjeta gráfica GeForce RTX 30 Series o un ordenador premontado con una de las nuevas GPUs recibirán un año de subscripción Founders de GeForce NOW, además de una copia digital de Watch Dogs: Legion para PC. Los interesados en este lote, pueden consultar los detalles de la promoción en el siguiente