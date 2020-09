Oculus Quest 2, las nuevas gafas de VR de Facebook

Facebook ha presentado las nuevas Oculus Quest 2, la segunda versión de sus cascos de realidad virtual todo en uno, es decir, sin necesidad de ordenador ni consolas para disfrutar de la realidad virtual.

Ya se anuncio hace años por parte de Oculus donde decía que para que triunfase la VR cada año más o menos una nueva gafa más potente que la anterior, siguiendo la estela de los móviles, y aquí está, dicho y hecho.

Diferencias entre Q1 y Q2

Como podemos ver en la tabla de abajo no parecen que los avances sean muy grandes, un poco más de resolución, más ligero, más de memoria, etc pero hay que saber que en VR es diferente los avances pues los saltos tecnológicos son muy grandes en el campo de la realidad virtual, muy novedosos pero también muy costosos y aplicarlos en una cadena de producción y sacarlo como producto en venta lo más habitual es que tengas que embargar la casa para comprar esas gafas.

En cambio en Oculus están llevando la VR al público generalista que no quiere pagar 1.000? por unas gafas VR y otros 1.000? en un PC para usarlas, por eso este pequeño avance en la tecnología de las Quest es muy interesante y es que estamos hablando de un producto un poco mejor en todo por un precio inferior al primero.

Resolución (por ojo) QUEST 2 1.832×1.920 LCD QUEST 1 1.440×1.600 OLED Frecuencia de actualización 90 Hz 72 Hz Procesador Snapdragon XR2 Snapdragon 835 RAM 6GB 4 GB Duración de la batería 2-3 horas 2-3 horas Duración de la batería del mando 4x original - Campo de visión Igual Igual Ajuste de IPD 58mm 63mm 68mm 58?72 mm Peso 503g 571g Almacenamiento 64 GB o 256 GB 64 GB o 128 GB Correa Suave Rígido

Juegos

En la presentación ha aprovechado para presentar tres juegos AAA para VR, la segunda parte del escalar montañas, "The Climb 2", un battleroyale llamado "Population:ONE" y la joya de la corona: "Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge"

Precio

Ya podemos pre-comprarlas en su web por 349€ en la versión de 64G y nos las enviaran a partir del día 13 de octubre que es cuando se pondrán a la venta oficial.

¿Valen la pena?

Dicen que es mejor una imagen que mil palabras, en nuestro caso es mucho más complicado pues la VR hay que experimentarlas, por este motivo pongo el programa donde mis compañeros prueban las Quest 1 y la VR por primera vez algunos para que escuchéis sus opiniones al respecto.