Nintendo Direct Mini: Partner Showcase

: La serie Just Dance vuelve con una nueva entrega para 2021. En el próximo título de esta exitosa serie de juegos de baile, los jugadores podrán moverse al ritmo de 40 nuevos temas, incluyendo canciones de artistas populares como "Don't Start Now", de Dua Lipa, y "Feel Special", de TWICE. Incluso será posible formar equipo en el modo cooperativo.

Just Dance 2021

le dará ritmo a Nintendo Switch el 12 de noviembre.