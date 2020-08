Confirmada la fecha de lanzamiento de Yakuza Like a Dragon

Conviértete en chef, un ídolo en un bailarín de breakdance y mucho más en Yakuza: Like a Dragon.

Con un estreno previsto en la próxima generación de videojuegos, Sega of America ha desvelado que Yakuza: Like a Dragon se lanzará el 13 de noviembre de 2020 en Xbox One X, Xbox One, Windows 10, PlayStation 4 y Steam . Yakuza: Like a Dragon estará disponible en la consola Xbox Series X con el lanzamiento, así como en PlayStation 5 con posterioridad. Una experiencia como ninguna otra, Yakuza: Like a Dragon trae un dinámico juego de rol a las calles de Yokohama, en Japón, con una aventura que combina las intensas peleas por las que la saga Yakuza es conocida, con profundidad estratégica, personalización de la fiesta y una enorme variedad de habilidades que esperarías de un juego RPG clásico.

En menos de dos minutos, el nuevo tráiler de la saga ¿cómo te alzarás? lleva a los jugadores a un viaje por las calles de Yokohama en Japón, el nuevo escenario de Yakuza: Like a Dragon. En el vídeo, vemos a Ichiban Kasuga, el primer protagonista principal de la historia de la saga principal Yakuza, junto con algunos de los leales miembros de su grupo, Nanba, Saeko y Adachi, mientras intercambian entre varios de los más de 20 trabajos únicos disponibles en el juego.

En lo que únicamente se puede describir como una metavisión del mundo, Ichiban se imagina a sí mismo como el personaje principal de un RPG y sus escaramuzas subsiguientes toman la forma de batallas por turnos. Si alguna vez has querido ponerte un sombrero de chef y rociar a los enemigos con un poco de pimienta para rematarlos con estilo, nos complace decir que ningún otro juego más que Yakuza: Like a Dragon te ofrecerá esa experiencia.