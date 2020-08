Indie World 18 de agosto

Nintendo ha publicado hoy un nuevo video de Indie World que muestra la amplia variedad de juegos indies que están de camino a Nintendo Switch este año y el siguiente.

Entre los aspectos más relevantes del video, destacan el juego de mazmorras rogue-like Hades; Card Shark, una aventura de hacer trampas a las cartas; y Raji: An Ancient Epic, un juego que mezcla acción y aventuras inspirado en la mitología hindú y balinesa que llegará hoy mismo a Nintendo Switch. La presentación terminó con el anuncio de una actualización gratuita que añadirá a Untitled Goose Game un modo para dos jugadores, disponible a partir del 23 de septiembre.

El vídeo de la presentación Indie World ? 18-08-20 (Nintendo Switch) se puede ver completo en el portal de Indie World en el sitio web oficial de Nintendo, donde también hay disponible más información.

Estos son los títulos que se han mostrado en el vídeo de hoy:

Hades , de Supergiant Games: Hades es un juego de mazmorras rogue-like que combina los mejores aspectos de los aclamados juegos de Supergiant, como la acción frenética de Bastion y la rica atmósfera y trasfondo de Transistor . Los jugadores encarnarán al inmortal príncipe del Inframundo y dominarán poderes y armas míticas del Olimpo para escapar de las garras del mismísimo dios de los muertos, mientras se hacen más fuertes y van descubriendo más detalles de la historia. Las miles de maneras de mejorar el personaje del jugador y el variado e increíble elenco de personajes con doblaje incluido, que aportan una mayor complejidad a la aventura, harán que cada intento de evasión de este Inframundo en constante cambio sea realmente único. Hades incluirá el guardado de datos multiplataforma, compatible con la versión para PC y llegará a Nintendo Switch este otoño.

Hypnospace Outlaw , de Tendershoot, Mike Lasch, ThatWhichIs Media, y Xalavier Nelson Jr. y No More Robots: En este simulador del internet de los años 90, los jugadores escudriñarán una gran variedad de sitios web, descargarán archivos muy útiles al escritorio, esquivarán virus informáticos y darán caza a malhechores virtuales como parte del departamento de vigilancia de Hypnospace. Hypnospace Outlaw llega el 27 de agosto a Nintendo Switch. Este juego se podrá reservar en Nintendo eShop a partir de hoy, y también habrá disponible una versión de prueba gratuita.

Spiritfarer , de Thunder Lotus: Los jugadores encarnan a Stella, cuya misión consiste en transportar al más allá a los espíritus de los difuntos en su embarcación. En este agradable juego de gestión con ilustraciones y animaciones hechas a mano, los jugadores pueden entablar amistad con los pasajeros, mejorar la embarcación, explorar un mundo muy imaginativo o dejarse llevar por el viento. Spiritfarer leva hoy mismo anclas en Nintendo Switch.

Garden Story , de Picogram y Rose City Games: Garden Story invita a los jugadores a disfrutar de un mundo encantador en el que deberán reconstruir una comunidad metiéndose en la piel de Concord, guarda del Grove. Recorrerán una isla llena de vida para combatir la amenaza de Rot, cultivar amistades frutales, recoger recursos de gran valor, reparar construcciones y levantar de nuevo su hogar. Garden Story florecerá en Nintendo Switch en 2021.

Subnautica y Subnautica: Below Zero , de Unknown Worlds Entertainment: En Subnautica , los jugadores explorarán las profundidades de un inmenso mundo alienígena acuático mientras reúnen recursos, construyen estructuras submarinas y dan esquinazo a los seres salvajes que lo habitan para descubrir el misterio del planeta en el que han quedado varados. Por otro lado, los jugadores que busquen una aventura gélida podrán sumergirse en la secuela Subnautica: Below Zero , en la que tendrán que sobrevivir a las glaciales temperaturas del planeta 4546B. Subnautica y Subnautica: Below Zero llegarán a Nintendo Switch en 2021.

Takeshi y Hiroshi , de Oink Games Inc.: El mundo de la animación ?stop-motion? y el de los juegos de rol se combinan en Takeshi y Hiroshi . Los jugadores controlan a Takeshi, un diseñador de videojuegos de 14 años cuyo objetivo es entretener a su hermano pequeño Hiroshi con la última entrega de su obra. Takeshi tiene que improvisar: por un lado, quiere que Hiroshi se enfrente a grandes desafíos, pero, por el otro, quiere evitar que su hermano pierda. Takeshi y Hiroshi llega hoy mismo a Nintendo Switch.

Raji: An Ancient Epic , de Nodding Heads Games: Esta intensa aventura llena de acción, que se desarrolla en la antigua India y se inspira en las mitologías hindú y balinesa, es obra de Nodding Head Games, que tiene su sede en Pune, India. Una chica elegida por los dioses se enfrentará a la invasión de hordas demoníacas que amenaza el mundo de los humanos. Su destino es rescatar a su hermano pequeño y plantarle cara al malvado señor de los demonios. Los jugadores disfrutarán de combates fluidos y movimientos propios del ?parkour? a la vez que dominan armas divinas. Raji: An Ancient Epic llega hoy a Nintendo Switch como exclusiva temporal para consolas.

Bear and Breakfast , de Gummy Cat Studio y Armor Games Studios: Bear and Breakfast es un relajado juego de gestión y aventura en el que los jugadores encarnan a Hank, un oso con buenas intenciones que intenta transformar una cabaña abandonada en un exitoso establecimiento para acoger huéspedes. A medida que amplíe el negocio, aumentarán los misterioso que anidan en el bosque y, muy pronto, Hank se verá envuelto en un misterio más intrincado que la naturaleza salvaje que lo rodea. Bear and Breakfast combina elementos de construcción, gestión y exploración con funciones muy completas de personalización y una amplia variedad de misiones secundarias. Abrirá sus puertas en Nintendo Switch como exclusiva temporal para consolas en 2021.

A Short Hike , de Adam Robinson-Yu y Whippoorwill: Los jugadores podrán caminar, escalar y volar a lo largo de los apacibles paisajes montañosas del parque provincial Picohalcón. A Short Hike es un juego para disfrutar al ritmo que los jugadores quieran y que permite elegir el camino a seguir para descubrir hasta dónde conduce. En su caminata, los jugadores se cruzarán con otros excursionistas, descubrirán tesoros ocultos y contemplarán la belleza del mundo a su alrededor. A Short Hike llega hoy a Nintendo Switch como exclusiva temporal para consolas.

Card Shark , de Nerial y Devolver Digital: Los jugadores deberán hacer trampas y esquilmar a los rivales para llegar a los más alto de la sociedad francesa del siglo XVIII en Card Shark, un juego de aventuras con ilustraciones estilizadas en el que lo importante es siempre tener un as bajo la manga. Este viaje llevará a los jugadores de mesa en mesa: deberán recurrir a un amplio repertorio de trucos y administrar sus inmerecidas ganancias para participar en partidas mucho más arriesgadas. Eso sí, tendrán que andarse con mucho cuidado: si los pillan haciendo trampas, es posible que pierdan algo más importante que el dinero apostado? Card Shark llegará a Nintendo Switch en 2021.

Torchlight III , de Echtra Games, Inc. y Perfect World Entertainment: Torchlight III , la secuela del aclamado juego de rol y acción Torchlight II , transporta a los jugadores a la frontera en busca de más fama, gloria y tesoros si cabe. Han pasado cien años desde los acontecimientos del juego anterior, y el Imperio de Ember está en decadencia. De nuevo, Novastraia sufre la amenaza de una invasión y todos los jugadores deberán prepararse para defender el territorio frente a los avernales y sus aliados. Por otro lado, regresan las queridas mascotas con nuevas habilidades y los jugadores podrán construir sus propios fuertes. Torchlight III estará disponible para Nintendo Switch en otoño de 2020, con una exclusiva mascota Red Fairy incluida.

Manifold Garden , de William Chyr Studio LLC: Los jugadores se adentrarán en un bello mundo repleto de puzles complejos en Manifold Garden, un juego que les da una vuelta de tuerca a las leyes de la física. La geometría se repite infinitamente en todas direcciones y, si los jugadores se caen, regresarán al punto de partida. Para avanzar en este juego, hay que manipular la gravedad para cambiar la perspectiva y ver el mundo desde otro ángulo. Manifold Garden llega hoy mismo a Nintendo Switch.

Evergate , de Stone Lantern Games y PQube Limited: Evergate es un juego onírico de plataformas y puzles en 2D que se desarrolla en el más allá y en el que los jugadores controlan a Ki, un espíritu parecido a un niño que emprende un viaje a través de la vida, la muerte, el espacio y el tiempo. La innovadora mecánica ?Ignealma? sirve para ralentizar el tiempo, lo que permite a los jugadores recorrer este bello pero aterrador mundo con mayor flexibilidad. Evergate aterrizará hoy mismo en Nintendo Switch.

Untitled Goose Game , de House House y Panic: Si un ganso con aviesas intenciones ya resultaba molesto? ¡el caos que pueden desatar dos de ellos es para echarse a temblar! El 23 de septiembre llegará una actualización gratuita que añade un modo para dos jugadores a este desternillante y popular juego de sigilo. Untitled Goose Game también tendrá una versión en formato físico para Nintendo Switch; compartiremos más información al respecto en el futuro.

Además de los títulos ya mencionados, la presentación también incluyó un vistazo rápido a muchos más títulos indies que estarán disponibles para Nintendo Switch en 2020 y 2021, entre ellos: INMOST, de Hidden Layer Games y Chucklefish, que saldrá a la venta el 21 de agosto; por otro lado, The Red Lantern, de Timberline Studios y She Dreams Elsewhere, de Studio Zevere estarán disponibles próximamente.

Además, hoy comienza la promoción ?Indie World? en Nintendo eShop, con descuentos de hasta un 65 % en una selección de juegos indies para Nintendo Switch, entre ellos, Ori and the Blind Forest, Exit the Gungeon, Streets of Rage 4 y más. La promoción terminará el 30 de agosto. En el portal de Indie World se puede consultar la lista completa de los juegos indies incluidos en la promoción.

En la última presentación Indie World, repleta de novedades, Nintendo ha revelado que Raji: An Ancient Epic, Takeshi y Hiroshi, Spiritfarer, A Short Hike, Manifold Garden y Evergate estarán disponibles para Nintendo Switch a partir de hoy. Además, hay muchos otros títulos que llegarán próximamente, por lo que los usuarios de Nintendo Switch verán cómo crece aún más el catálogo de juegos indies a lo largo de 2020 y más adelante.