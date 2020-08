The Last of Us Parte II añade la dificultad realista y el modo de muerte permanente

Sony anuncia que The Last of Us Parte II tendrá un parche de actualización gratuito que añade la dificultad realista y el modo de muerte permanente entre otras funciones y trofeos. El parche 1.05 llegará el próximo jueves 13 de agosto, disponible para todos los jugadores del título.

“Para los fans más veteranos de The Last of Us, la dificultad Realista representa la prueba de habilidad definitiva. Esta dificultad lo hace todo más complicado, no solo con enemigos más letales y munición, mejoras y materiales de fabricación increíblemente escasos, sino que también elimina herramientas de supervivencia tan cruciales como el modo Escucha o los elementos del HUD.” Así lo ha expresado Matthew Gallant, diseñador principal de sistemas de Naughty Dog.

Este modo pasará a ser una de las opciones de dificultad básicas disponibles al comienzo de la historia, de modo que no será necesario haber completado el juego para que esté disponible.

Para añadir una capa extra de dificultad, también se ha incluido el nuevo modo de muerte permanente. Con este modo de personalización activado, los jugadores no tendrán segundas oportunidades: deberán completar el juego entero sin morir o, de lo contrario, deberán empezar desde el principio. “Aunque, si os desmoraliza demasiado la idea de tener que empezar desde cero, podéis activar el modo de muerte permanente con puntos de control por capítulos o actos. En otras palabras: si morís al final del día uno, tendréis que repetir el día completo” detalla Matthew.

Como recompensa, la actualización Realista presenta dos nuevos trofeos: uno por completar el juego con cualquier modo de muerte permanente activado y otro por superarlo en la dificultad Realista, que no serán necesarios para conseguir el platino.

Además de los nuevos retos de dificultad, Naughty Dog incluirá en este parche un modo con gráficos cel shading,thriller noir y en tonos sepia, entre otros. En total, una treintena de nuevos modos de renderizado gráfico, así como varios modificadores de sonido que permitirán jugar de un modo diferente.

También llegarán nuevos modificadores de juego desbloqueables:

Mundo de espejo

Mundo Invertido al Morir

Cámara Lenta

Modo Velocidad de Bala

Munición Infinita

Fabricación Infinita

Duración Cuerpo a Cuerpo Infinita

Alcance del Modo Escucha Infinito

Un Disparo

Toque de Muerte

Sonido 8 Bits

Sonido 4 Bits

Sonido Helio

Sonido Xenón

Todos estos modificadores están disponibles en el menú de Extras y se desbloquean al completar el juego.

Serie de mejoras y nuevas funciones que se incluirán con la actualización Realista: