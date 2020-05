Bungie recauda más de 780.000 dólares para apoyar la lucha contra COVID-19

Bungie anuncia que, desde su lanzamiento el 13 de abril, los Guadianes han ayudado en todo el mundo para conseguir la marca de 700.000 dólares con la iniciativa benéfica Corazón de Guardián. Esta, cerró la semana con la marca de 788.923,19 dólares recaudados. Desde Bungie se quiere agradecer la generosidad de la comunidad de guardianes, que pueden mantener el apoyo a Direct Relief desde el este enlace.

La iniciativa Corazón de guardián también ha incluido el lanzamiento de un emplema especial, que solo estuvo disponible a través de las donaciones a Direct Relief desde la plataforma Tiltify.

Para apoyar el esfuerzo en la recaudación de fondos, los creadores de contenidos de Destiny 2 se unieron para promocionar Corazón de Guardián. Estos ofrecieron recompensas de Bungie en una serie de eventos donde la compañía seleccionó a otros jugadores para competir y ganar un exclusivo emblema de Destiny 2.

Direct Relief es una organización de ayuda humanitaria, activa en 50 estados y más de 80 países, con la misión de mejorar la salud y las vidas de gente afectada por la pobreza o zonas de emergencia sin vinculación política, religiosa o ánimo de lucro. Trabajan en una red mundial para llevar material a trabajadores sanitarios en primera línea.

La iniciativa Corazón de Guardián es solo uno de los esfuerzos de Bungie para ayudar a las personas de todo el mundo. Ejemplos anteriores son Guardians for Australia, Game2Give, Guardian s to the Aid of Nepal y otros recientes, como su campana de recaudación Kilts for Kids. Para obtener más información sobre otros esfuerzos solidarios de Bungie, por favor, visita la web de Bungie Foundation.