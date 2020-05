Respawn celebra su 10º Aniversario

El mes de mayo de 2020 marca el décimo aniversario de Respawn Entertainment, y para celebrar este legado del estudio, el equipo de Respawn ha lanzado un nuevo video y una entrada de blog escrita por el fundador del estudio, Vince Zampella, que agradece a los miles de Titanes, Pilotos, Jedi, Soldados y Leyendas todo que han hecho posible los últimos 10 años.

A través del viaje repleto de éxitos de Respawn, el video vuelve la mirada al primer título de la compañía en 2014, Titanfall, hasta llegar al lanzamiento de Star Wars Jedi: Fallen Order en 2019, la arena en continuo crecimiento de Apex Legends, y echa un vistazo a lo que está por venir en el estudio, con el lanzamiento de Medal of Honor: Above and Beyond (VR) que se producirá más adelante este año.