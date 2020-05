Razer anuncia el evento inaugural del SouthEast Asian Invitational 2020

Con los Esports en auge en medio de la crisis del Covid19, y con un número de espectadores en constante aumento, las cosas se van a poner más emocionantes todavía. Razer™, la marca mundial líder en estilo de vida para gamers, anunció en el día de hoy la organización del Razer Southeast Asian Games Invitational 2020.

Después del exitoso debut de los Esports en los Southeast Asian Games 2019, ahora Razer lanzará el Razer Southeast Asian Games Invitational 2020, el primer torneo para preparar a los jugadores y federaciones de la región para la nueva inclusión de los Esports en los Southeast Asian Games 2021 en Vietnam. Siguiendo un formato nuevo de partidas online, el SEA Games Invitational 2020 comenzará el 22 de Junio de 2020, y culminará con las grandes finales del 3 al 5 de Julio de 2020.

Se presentarán 3 juegos en el SEA Games Invitational 2020: PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile (PUBG Mobile), Defense of the Ancients 2 (Dota 2) and Mobile Legends: Bang Bang (MLBB). Los fanáticos de los Esports disfrutarán con los partidos y presencia de los mejores jugadores de la región. Se espera que PUBG Mobile, el masivo “battle royale”, tendrá la mejor acción con los mejores equipos luchando por el dominio de la región; mientras Dota 2 y MLBB mostrarán las partidas más competitivas, poniendo a prueba el oro que conquistó la selección nacional filipina en los Southeast Asian Games 2019, superando en la final a las selecciones de Tailandia e Indonesia en dos disputadísimas finales.

Para apoyar y animar a los equipos nacionales mientras disputan sus partidos en el Southeast Asian Games Invitational 2020 los fans podrán disfrutar de las retransmisiones del Team Razer en Youtube, Facebook y Twitch. Según se acerquen las fechas se proporcionará más información.

Los Southeast Asian Games Invitational 2020 se realizarán en colaboración con Tier One Entertainment, una de las principales agencias de talento para videojuegos y Esports en el sudeste asiático. Esta agencia estará a cargo de la promoción del torneo y las retransmisiones en todos los canales.



"Estamos entusiasmados de asociarnos con una empresa como Razer para crear una plataforma donde brille el talento", declaró Tryke Gutiérrez, CEO de Tier One Entertainment. "Como agencia de talento de primer nivel en el sudeste asiático, queremos liderar iniciativas como Southeast Asian Games Invitational 2020 para ayudar a desarrollar el talento hacia un nivel verdaderamente superior ."



Los Southeast Asian Games Invitational 2020 cuentan con el apoyo de varias federaciones de Esports en el sudeste asiático, siendo 10 los países involucrados: Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Myanmar, Filipinas, Tailandia y Vietnam

Para garantizar el máximo nivel de competición, los Southeast Asian Games Invitational 2020 estarán abiertos solamente a jugadores inscritos en las federaciones de Esports de sus respectivos países. Estas federaciones seleccionarán a los jugadores participantes a través de varios clasificatorios que se disputarán en estos meses de Mayo y Junio. Los horarios de estos clasificatorios se publicarán en la web del SEA Invitational www.razer.com/sea-invitational .