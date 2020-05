PlayStation España busca el mejor Fan Art de The Last of Us Parte II

The Last of Us Parte II, el próximo gran videojuego exclusivo de PlayStation. PlayStation España, a través de su perfil oficial de Facebook , busca el mejor Fan Art de Ellie, la protagonista de, el próximo gran videojuego exclusivo de PlayStation.

The Last of Us Parte II podrán participar en el concurso subiendo una imagen de su creación en los comentarios del De esta forma, y para celebrar el lanzamiento del título programado para el próximo día 19 de junio, todos aquellos fans con dotes artísticas e interesados enpodrán participar en el concurso subiendo una imagen de su creación en los comentarios del post habilitado . Los pasos a seguir para que la candidatura sea válida son muy sencillos: en primer lugar, es imprescindible seguir a la página oficial de The Last of Us España en Facebook; por otro lado, solo se podrá publicar en los comentarios cualquier creación de elaboración propia independientemente del tipo de técnica utilizado (dibujo, ilustración, fotografía, collage etc.).

Aquel fan que sea seleccionado como ganador podrá hacerse con una Edición Coleccionista de The Last of Us Parte II valorada en 179,95 €. Además, el segundo y tercer puesto serán merecedores de una Edición Especial valorada en 89,95 €.

Esta Edición Coleccionista incluye:

El videojuego The Last of Us Parte II

Steelbook exclusivo

Figura de Ellie de aproximadamente 30 cm

Libro de arte de 48 páginas editado por Dark Horse

Brazalete de Ellie

Litografía y carta de agradecimiento de Naughty Dog

Lote de 5 pegatinas de The Last of Us Parte II

Lote de 6 pins esmaltados de The Last of Us Parte II

Por su parte, la Edición Especial incluye:

El videojuego The Last of Us Parte II

Steelbook exclusivo

Mini Libro de ilustraciones de 48 páginas editado por Dark Horse

Contenido digital: Tema dinámico para PlayStation 4

Contenido digital: 6 avatares para PSN

Contenido digital: Banda sonora oficial

Contenido digital: Mini libro de ilustraciones digital editado por Dark Horse