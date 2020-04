SWORDS of GARGANTUA

El popular juego de espadas aterriza en Quest demostrando que aunque pierda un poco de calidad gráfica la esencia de las luchas se mantiene.

Estamos ante un juego VR donde los combates de espadas y escudos son el centro del juego, todo es por y para el combate en tandas de oleadas de enemigos y jefes impresionantes, no hay una historia. Tenemos unas 100 misiones donde nos encontraremos distintos tipos de luchadores los cuales irán mejorando sus aptitudes de combate según avancemos.

Las luchas consisten principalmente en bloquear en el momento adecuado para desorientar al enemigo y descubrir el punto débil de este y lanzar nuestra estocada más fuerte, y cuando digo fuerte es que has de mover el brazo con la mayor rapidez y fuerza pues cuenta en este mundo virtual.

Las físicas están muy bien logradas pues no es el típico juego donde “atraviesas” los objetos y no pasa nada, aquí tu espada choca con otra y hay se queda, para que lo entiendas es lo que tendría que haber tenido por ejemplo Skyrim, un juego de espadas donde nuestros golpes con un contrincante enfrente se volvía transparente a ellos y parecía que golpeabas al aire, en SOG no ocurre.

Este juego por ejemplo se lo recomendé a un amigo que también hacía poco se había comprado las Quest y al ser un gran fan y jugador del For Honor le dije que este seria una compra segura, porque son luchas tras luchas donde solo tu pericia con la espada y escudo te servirán.