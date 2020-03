Playstation 5 vs Xbox Series X: la comparativa y 21 noticias EDICIÓN ESPECIAL CORONA VIRUS

#UltimaPartida es un proyecto de entretenimiento informativo sobre #videojuegos y ahora que el maldito #CORONAVIRUS nos ha confinado en nuestras casa venimos con un programa con el doble de noticias para hacer más llevadero, aunque solo sean 55 minutos y 55 segundos.

Enlace a los juegos:

https://www.gog.com/partner/stay_at_home

https://www.gog.com/games?page=1&sort=popularity&price=discounted

https://store.steampowered.com/sale/SteamGameFestival-Spring

https://itch.io/games/on-sale

https://juegos.fxinteractive.com/fx/game.php?id=37&Imperivm_La_Conquista_de_Hispania

https://www.epicgames.com/store/es-ES/

https://store.steampowered.com/app/1100600/Football_Manager_2020/

https://store.playstation.com/es-es/grid/STORE-MSF75508-MEGAMARCH/1?smcid=psblog%3Aen%3APlayStationStoresMegaMarchPromotionStartsToday%3A%3AElite%20Dangerous

https://store.steampowered.com/app/555000/GOAT_OF_DUTY/

Hoy:

TANDA DE JUEGOS GRATIS y REBAJAS

Top Gamers Academy' queda cancelado

Gigantesca biblioteca en Minecraft sin censura

IN & OUT

IN: Hobby Consolas regala numeros antreriors en digital

IN 2: Media Molecule lanza una iniciativa para que puedas usar tus creaciones de Dreams de manera profesional y fuera del juego

IN 3: Mascaras quirúrgicas Razer

OUT: abuso en KickStarter

OUT 2: Twitch expulsa a una streamer por hacer comentarios ofensivos sobre el corona virus

Half-Life: Alyx

The Last of Us se convertirá en una serie de HBO

Microsoft y Nintendo asistirán al evento Gamescom 2020

Horizon: Zero Dawn llegará a PC

Fortnite elimina la puntería asistida para los jugadores de consola

RUMOROSFERA: Sony podría adquirir Metal Gear Solid, Silent Hill y Castlevania

Asgard's Wrath tendrá voces en español

Sword Reverie, un nuevo RPG inspirado DEMASIADO EN Sword Art Online

EL DEBATE: Más de 20 títulos han generado más de 1 millón de dólares en la tienda de Quest

Prototipo OpenXR para Oculus

Stadia: Google ficha a la directora de Sony Santa Monica para su nuevo estudio de juegos exclusivos

PS5 vs. Xbox One Series X: la comparativa de la nextGen

Jurassic Life, el mod de Jurassic Park para Half-Life 2

