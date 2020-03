Sorteo de la camiseta de Cyberpunk 2077 y 14 noticias más

Lo primero pedir perdón por la calidad del sonido, un problema con los micrófonos nos han obligado a usar el audio captado por la cámara, dicho esto bienvenidos al programa 53 de Ultima Partida, el magazine semanal que te trae las noticias más destacadas y curiosas del mundo de los videojuegos, hoy:

Nuevo fichaje en Uncharted la película

Primeros pósters oficiales de la película de Monster Hunter

IN & OUT

IN: las cajas de botín en el punto de mira de España

OUT: Beautiful Desolation pirateado y sus creadores piden ayuda

Vesemir en la segunda temporada de The Witcher es:

¿A qué le das?

· Enric: Horizon Zero Down

· Packo: Moss, Skyworld: Kingdom Brawl y Pistol Whip

Valorant llegará a PC en verano de 2020

RUMOROSFERA:

· Project xCloud como Geforce Now de Nvidia

· Rockstar y las ilustraciones “raras”

Google Stadia no está dando suficiente dinero

EL DEBATE

· ¿Se les está yendo la pinza al Team Ninja?

Doom Eternal a 1000 FPS

¿A qué le dimos?

· Enric: Ristar

· Packo: Crash Bandicoop

Devil May Cry: The Animated Series en NETFLIX

VR nominados a los BAFTA Games

RPG NPC Simulator

