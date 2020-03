Oculus Quest: sistema y juegos con los que empezar en la realidad virtual

Hace años que la realidad virtual está entre nosotros pero parece que la gente aún no se han dado cuenta de que ha venido para quedarse y que va a revolucionar su mundo, digo revolucionar porque si con mis recién adquiridas Oculus Quest puedes estar en mundos de cuentos de magia, volando por el espacio, jugando a las cartas en un tablero viviente, disparar a enemigos al ritmo de la música o visitar una luna de Saturno sintiendo que estas allí mismo sino lo llamas revolución es que no tienes sangre en las venas.

La realidad virtual se puede explicar de muchas maneras y ninguna se acercará a lo que verdaderamente es, te puedo contar que estas Oculus Quest son unas gafas de realidad virtual independientes, es decir, no necesitan ni consola ni ordenador para usarlas, ellas mismas son un sistema de videojuegos (aparte de más cosas), que al no tener ningún cable la sensación de libertad sin el cordón umbilical de las demás gafas RV es perfecto pues se te quita el miedo de enredarte y liarla parda, que cogerlas, ponértelas, encenderlas y estar jugando en menos de medio minuto es un avance increíble y por supuesto que pasar de jugar a videojuegos viéndolos por una ventana (la pantalla o monitor) a estar dentro del videojuegos es la sensación más flipante que puedes tener.

Todo esto y mil cosas más te podría estar diciendo sobre la realidad virtual pero como te he explicado tienes que probarlo, es algo que por mucho que te cuenten no vas entenderlo nunca, es algo que has probar y si conoces a alguien que disponga de unas mi recomendación es que le pidas que te haga una demostración para que descubras que Ready Player One puede estar más cerca de lo que imaginas.

Si eres de usar la cabeza para rompértela este es tu juego. En Red Matter vivirás la experiencia de ser un astronauta enviado a Rhea, una luna de Saturno, para investigar una base abandonada de los enemigos de tu patria donde realizaban una investigación que provocó el abandono de la misma.

Una aventura en primera persona donde el ingenioso uso de los controladores Touch son el mayor acierto en mi opinión pues representan que son las herramientas que tenemos en nuestras manos y con las que tenemos que realizar casi todas las acciones en el juego.

Una aventura que incluso se puede jugar en compañía (mandando la imagen a un móvil o TV) por aquello de que dos cabezas piensan mejor que una.

A nivel gráfico es uno de los top de la plataforma Oculus y encima esta aparte de traducido los textos tiene un doblaje en castellano perfecto para tener la sensación de estar fuera del salón de tu cómoda casa.

Por sólo 25€

Puro amor, esto es lo que te retransmite este juego y es que se puede percibir que el empeño y dedicación están en cada detalle del mismo, sobre todo en la ratoncita aventurera.

Narrado como si fuese un cuento de ‘La historia interminable’ nos enfrentamos a un libro el cual nos ira narrando las aventuras de la ratoncita Quill y una piedra mágica la cual le empujará a vivir su mayor aventura y por ende la nuestra.

En Moos tomamos el doble papel de ser un ente que puede interactuar con el entorno por ejemplo moviendo objetos, y el de controlar a la ratoncita Quill por unos decorados donde recorreremos un mundo de fantasia al estilo ‘El Hobbit’ pero desde la altura de una ratoncita, cruzaremos campos de batalla ya olvidados, nos adentraremos a edificios misteriosos y sobre todo lucharemos con enemigos que nos querrán quitar la piedra mágica. Perfecto para jugar con los más pequeños de la casa.

Juegos de cartas donde veremos como nuestro mazo “cobran vida” en un tablero dividido en dos (hay veinte tipos de tableros super guapos), una parte nuestra fortificación y la del contrincante. Los mazos tienen unas cartas básicas y otras especiales a las cuales se pueden cambiar los atributos para darles unas propiedades u otras según tu manera de jugar o afrontar la batalla.

Para echar una partida con los colegas te puedes echar unas risas y si quieres un reto salta al online y demuestra que eres el mejor. Aviso de que no hay turnos, lo que provoca que tu agilidad mental para saber que tirar ha de ser alta.

Por sólo 10€

Soy fan de StarWars, CMDT de Elite Dangerous desde su beta y me flipa este “End Space” pues tener en mi cabeza un dispositivo portátil e individual con el cual puedo vivir la experiencia de ir en mi nave surcando el espacio protegiendo cargueros, eliminando piratas y lo que se tercie es de ciencia ficción pero a día de hoy.

Juegas como un contratista el cual por un buen precio haces casi cualquier cosa, algo muy beneficioso para ti que hará que puedas mejorar armas y otros módulos de la nave. Lo mejor es que para controlar la nave hay muchos modos de hacerlo pero el de usar tu cabeza como guiar la dirección de esta es la mejor.

Por sólo 15€

Si eres un fan de las películas de acción vas a disfrutar muchísimo con este Pistol Whip y es que busca representar esos momentos a lo John Wick donde tú solo has de enfrentarte a demasiados y has de salir airoso del enfrentamiento por supuesto.

Los niveles están “inspirados” en sagas famosas aunque sin buscar el realismo pues el diseño es muy peculiar y puede echar atrás a más de uno pero ya te digo que cuando ves que el escenario responde a la música y que tu puedes intentar sincronizarte con ellos dos y vivir la experiencia de ser el más chulo de los pistoleros el “hago otra para ver si me sale mejor” es una constante en este juego.

Por sólo 23€