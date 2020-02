El juego en la nube y seis juegos

El juego en la nube

Este año va a ser el de los servicios en la nube para jugar y para que nos entendamos bien me refiero a los de jugar en nuestro casa a videojuegos que se ejecutan en servidores a tomar viento, que nos mandan la señal de vídeo con la suficiente latencia para hacernos creer que tenemos el último pc master race o la mejor consola pro del momento.

Probé hace medio año el Playstation Now, ya me dejó flipado en su momento, tenia fallos de vez en cuando pero eran por la novedad y los pocos servidores activados, ahora ya va mejor.

Ahora he probado el de Nvidia, el GeforceNow y me ha flipado muchísimo más aún pues con la excusa de que necesitas un aparato llamado Nvidia Shield te dan acceso GRATUITAMENTE al servicio el cual puedes jugar en la Shield, en un Pc o Mac gracias a un programa que te dejan descargar. Lo mejor de estos servicios es que no importa la potencia de tu ordenador o Mac, lo vas a ver a tope de calidad gráfica mientras tenga internet de alta velocidad.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Respawn lo ha clavado y me ha sorprendido muchísimo, como fan de la saga de Star Wars hacia años que no jugaba y vivía una gran aventura en una galaxia muy, muy lejana.

El estilo cinematográfico del juego te transporta dentro de en una película donde tú controlas al protagonista, los gráficos son tan asombrosos que pueden pasar como escenas de películas, el sonido está a la altura y el doblaje igual. A la hora de jugar nos encontramos con niveles al estilo de Uncharted o los últimos Tomb Raider, (espero que como estos EA continue con este estilo pues es de mis favoritos, aventuras muy peliculeras lo llamo yo) donde se combinan momentos lineales muy frenéticos con areas de exploración incluso algo metrodviano pero sin volvernos locos para buscar la salida. A la hora de luchar hay que decir que para sentirte un Jedi vas a tener que poner atención pues hay mucho que aprender pero a la hora de sacar tu sable vas a disfrutar como ninguno.

