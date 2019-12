CYBERPUNK 2077 Especial

Estoy con el hype por las nubes no, por el espacio para ser más precisos, con un juego desde hace un dos años y por eso he recopilado todo lo que se de el y me marcado un programa dedicado en exclusiva a el, he hecho un ESPECIAL CYBERPUNK 2077. Aquí cuento todo lo que se sabe hasta esta misma semana del próximo trabajo de CD Projekt Red el cual verá la luz el 16 de abril. Para celebrarlo sorteo otra camiseta que yo mismo hago dedicada a este juego.

