The Outer Worlds se lanzará en Nintendo Switch

Private Division y Obsidian Entertainment anuncian que The Outer Worlds será lanzado en la plataforma Nintendo Switch, tras su lanzamiento en el resto de plataformas ya anunciadas.

The Outer Worlds es el nuevo RPG sci-fi en primera persona, para un solo jugador, de Obsidian Entertainment y Private Division. Perdido en tu viaje a bordo de una nave colonizadora en el borde más lejano de la galaxia, te despiertas décadas después solo para encontrarte a ti mismo en medio de una conspiración que trata de destruir la colonia Halcyon. A media que exploras los confines más lejanos del espacio y te encuentras con numerosas facciones, todas luchando por el poder, las elecciones de tu personaje decidirán cómo se desarrollará esta historia. En los planes para la colonia, tú eres la variable imprevista.

Puedes ver el anuncio en el vídeo que ha publicado Nintendo en su canal de YouTube. Matthew Singh, Senior Producer de Obsidian Entertainment, habla en el vídeo sobre la experiencia de llevar The Outer Worlds a Nintendo Switch en asociación con el estudio Virtous.

The Outer Worlds se lanzará en Xbox One, PlayStation 4, y PC (a través de las tiendas digitales de Microsoft Windows y Epic Games) el 25 de octubre de 2019. A continuación, The Outer Worlds se lanzará también para Nintendo Switch.