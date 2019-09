Danger Rising es la tercera y última parte del pase de expansión "Dare Devils, Demons and Danger" y la mayor adición a JUST CAUSE 4 desde su lanzamiento, con 9 misiones nuevas, además de accesorios, armas y vehículos innovadores. Por último, pero no por ello menos importante, se ha añadido un elemento nuevo al impresionante abanico de medios de transporte que utiliza Rico en el amplísimo mundo de Solís: un aerodeslizador en toda regla.

En la costa de Solís han aparecido unos submarinos gigantes que funcionan como puestos de avanzada para la Agencia, que pretende acabar con el agente rebelde Rico y recuperar su tecnología. Él tendrá que acabar con todos estos baluartes y hacer que la Agencia se arrodille ante él. Cada base presenta una jugabilidad inédita con nuevos desafíos, y se requerirán estrategias novedosas para acabar con ellas.

Con el personal de la Agencia acechando las costas de Solís, Rico se enfrenta a un nuevo y dificilísimo reto: un enemigo con la misma tecnología y formación que él. Por primera vez Rico tendrá que enfrentarse a otros agentes, unos tipos duros y peligrosos equipados con ganchos de anclaje y armas de tecnología punta.

"JUST CAUSE 4 es un sandbox enorme, con acción extrema y momentazos increíbles e irrepetibles. No hay nada que se le parezca", afirma Victoria Setian, productora senior en Avalanche Studios. "¡Pero se ha vuelto aún más descabellado! Nos hace mucha ilusión que los jugadores puedan probar por fin el aerodeslizador en JUST CAUSE 4. Es un elemento que lo cambia todo y les permitirá descubrir el contenido de una forma totalmente nueva".

JUST CAUSE 4: Danger Rising ya está disponible para XBOX ONE, PlayStation 4 y PC Windows.

Encontrarás más información sobre las mejoras de JUST CAUSE 4 en el blog del desarrollador

https://square-enix-games.com/en_GB/topic/jc4-dev-updates

Quienes hayan comprado la Gold Edition podrán acceder 7 días antes al DLC Danger Rising de JUST CAUSE 4, el 29 de agosto. El acceso para quienes tengan la edición estándar comienza el 5 de septiembre de 2019.