Las semifinales y cuartos de final de los Worlds se jugarán en Madrid

Vistalegre acogerá la competición que enfrentará a los mejores equipos del planeta los días del 26 al 27 de octubre (cuartos) y 2 y 3 de noviembre (semifinales)

Será en Madrid. El Palacio Vistalegre, sede de dos finales de la antigua LCS EU, acogerá la competición más importante en el escenario mundial de los deportes electrónicos. Los Worlds de League of Legends, es decir, los campeonatos mundiales de la disciplina líder en los esports, invadirán la capital este final de otoño para decidir quiénes son los mejores jugadores y equipos del mundo. Es la primera vez que la ciudad del oso y el madroño acoge un evento de estas dimensiones y relevancia internacional y lo hará en dos fases eliminatorias cruciales: cuartos de final y semifinales.

Del 24 al 27 de octubre la fase de cuartos enfrentará a los ocho mejores equipos del mundo. Mientras que, durante el fin de semana del 2 y 3 de noviembre, cuatro conjuntos combatirán en la Grieta del Invocador por dos plazas en la final que coronará al mejor de los mejores.

Cada mes más de 100 millones de jugadores disfrutan de League of Legends, un videojuego desarrollado por la multinacional Riot Games, que es líder a escala planetaria y cuyos campeonatos mundiales se celebran en grandes estadios y son seguidos por millones de personas. Más de 99,6 millones de personas siguieron en todo el mundo la final de Worlds del año pasado en Incheon (Corea del Sur).

“Para millones de seguidores de todo el mundo, el Campeonato Mundial de League of Legends representa la cumbre de nuestro deporte”, explica John Needham, Global Head of Esports at Riot Games. “Para nosotros es importante que los fans de todo el planeta tengan la oportunidad de experimentar la energía del mayor evento de esports de League of Legends”.

Worlds es la máxima competición intercontinental de League of Legends, dirigida por Riot Games. En este torneo se ven las caras los 24 mejores equipos del mundo, que se clasifican desde 13 regiones distintas, entre las que destacan Europa (LEC), Norteamérica (LCS), Corea del Sur (LCK), China (LPL) y Taiwán (LMS).

“La pasión de la comunidad de League of Legends, el nivel del ecosistema competitivo español y las infraestructuras que ofrece la ciudad para este tipo de eventos internacionales hacen que no haya una mejor opción que Madrid para celebrar un torneo de esta trascendencia”, sostuvo Alberto Guerrero, Head of Esports para Europa de Riot Games.

Los equipos clasificados para Worlds 2019 competirán en la fase de Play-In, la de grupos y la de eliminatorias. El campeón conseguirá el trofeo de campeón del mundo, la Summoner’s Cup (Copa del Invocador), y se celebrará globalmente dentro del juego League of Legends con objetos conmemorativos. Los seguidores podrán seguir el torneo durante más de 100 horas de retransmisión en directo que será emitida en más de 20 canales de televisión y en plataformas de streaming a nivel global. El Campeonato empezará el 2 de octubre y terminará el 10 de noviembre.

“Estamos convencidos de que la afición española convertirá estas semifinales en un momento para la historia, como ya lo hizo con las finales de EU LCS del año pasado en Madrid. La comunidad ha hecho posible que seamos anfitriones de un evento de este calibre en nuestro país”, afirmó Nicola Cencherle, recientemente nombrado Country Manager para Iberia.

Por su parte, Maye Mac-Swiney, Marketing Manager de Riot Games en España, afirmó, “tenemos una oportunidad de oro para grabar para siempre el nombre de Madrid y de España en la historia de los mundiales del deporte electrónico…”.

Antes de llegar a Madrid, la competición dará el pistoletazo de salida en el estudio de la LEC en Berlín con la fase de Play-In del 2 al 9 de octubre. Para la fase de grupos, la acción se trasladará al Verti Music Hall de Berlín, del 12 al 20 de octubre.

La final de Worlds 2019 se celebrará en el AccorArena de París, situado en el Boulevard de Bercy.

El campeonato de League of Legends más importante del año contará con Mastercard, Alienware y Secret Lab como sponsors oficiales a nivel global.

Durante 2 semanas, Madrid será el foco del torneo de esports más importante del mundo en donde los aficionados tendrán una oportunidad única para ver a los mejores equipos del mundo de League of Legends en directo. Serán hasta 6 enfrentamientos al mejor de cinco los que se vivirán en directo en el Palacio Vistalegre. Muchas partidas que harán vibrar de emoción a los espectadores que allí se den cita.