Black Desert Online revela sus planes futuros

Se ha celebrado el Heidel Ball, un evento exclusivo para los fans de Black Desert Online. Durante el mismo se realizaron varios anuncios respecto al futuro de este popular MMORPG. Además de revelar una nueva clase, una nueva expansión y más contenido para el modo de juego PvE, su jefe de producto también compartió algunos de los planes de futuro para Black Desert Online.

Una nueva clase: Shai

Para muchos, el mayor anuncio del pasado fin de semana fue la presentación de la nueva clase que se convierte en la número 18 de Black Desert Online. Los componentes de la clase Shai son Medianos del bosque cercano a Flori, que se extiende al noreste de Calpheon. Usan su boomerang y una gran variedad de habilidades especializadas en evitar el peligro y ayudar a sus amigos. Lo cierto es que la clase Shai es bastante única si la comparamos con otras clases. Estas diferencias se acentúan todavía al conocer que los Shai es la única clase que arranca en niveles “profesionales” en lo que se refiere a las habilidades de Alquimia y Recolección. Por otro lado, debido a su reducido tamaño, los Shai prefieren cabalgar con pequeñas monturas durante sus aventuras.

Su habilidades únicas ofrecen mayores posibilidades a los jugadores, así como más opciones tácticas: los Shai pueden engañar a los enemigos “haciéndose los muertos”, pero son también muy efectivos contra cualquier otro enemigo sigiloso. Utilizando su arma secundaria, los Shai pueden revelar enemigos ocultos a su alrededor, por lo que acecharlos se hará difícil. Otra habilidad única de los Shai es crear una barrera protectora sobre ellos y sus aliados, convirtiéndolos en una clase de apoyo muy efectiva.

Los jugadores podrán crear a sus propios Shai a partir del 19 de junio, pero sólo podrán jugar con ellos cuando llegue su fecha de oficial lanzamiento. Por favor, visita la página del evento para obtener más información sobre las recompensas disponibles.

The Great Expedition

Una nueva expansión, denominada The Great Expedition, traerá consigo la introducción de nuevos elementos de navegación al océano de Black Desert Online. Atravesar el océano ofrecerá más recompensas a los jugadores, que pueden ahora utilizar los vientos y las corrientes para llegar a su destino rápidamente.La adición de nuevas islas y nuevos barcos dará a los jugadores incluso más razones para explorar este nuevo contenido. Las nuevas islas tendrán mecánicas especiales de comercio y los jugadores podrán utilizar los nuevos barcos de comercio para transportar mercaderías entre islas, y obtener un buen beneficio en el proceso. Las nuevas islas son fácilmente identificables por sus diferentes ambientaciones, pero encontrar la correcta requerirá auténtica destreza en la navegación para aprovechar las nuevas mecánicas, que ahora permiten aprovechar las corrientes y los vientos.

Una nueva experiencia PvE: The Altar of Blood

Para los jugadores que prefieren jugar en tierra, llega una nueva experiencia PvE con Altar of Blood. Este nuevo contenido se basa en una misión para tres jugadores que deben defender el altar de grupos de monstruos cada vez más numerosos. Altar of Blood tiene algunas semejanzas con Savage Rift, pero esta vez con grupos más pequeños y con la posibilidad de utilizar sus habilidades de clase. Este nuevo desafío requerirá sólidas tácticas y la cooperación de los jugadores para derrotar a sus enemigos. Altar of Blood es parte de la actualización Star’s End, que se lanzó la semana pasada.

Mejoras en el equilibro del juego

El jefe de producto del juego, Jae Hee Kim, también anunció que se están planeando otras mejoras más generales en el juego: los monstruos, por ejemplo, supondrán un mayor desafío. Además, están actualmente trabajando en mejorar las habilidades del juego para asegurarse de que sean más atractivas y gratificantes para los jugadores.

Además, se están realizando mejoras en la interfaz de juego para conseguir una experiencia más similar entre las versiones de PC y consola. Estas mejoras se lanzarán a lo largo del verano.