'Stranger Things' tendrá su primer juego para móviles basado en la localización

Next Games y Netflix tienen previsto lanzar en 2020 un juego para móviles basado en la serie 'Stranger Things', que utiliza el sistema de localización como mecánica de juego, y han desvelado las características de dos personajes del nuevo 'Stranger Things 3: The Game'.

Según informa Next Games, el juego para 'smartphones' se basará en un sistema de localización con Google Maps integrado, que permitirá que los jugadores puedan explorar el Mundo del Revés de la saga (Upside Down) en el mundo real, combatiendo las criaturas que allí habitan, siguiendo así un sistema similar al de Pokémon Go.

Además, aseguran que la estética será la del «estilo de los dibujos animados de los años ochenta». Estará disponible tanto para iOS como para Android en 2020.

Por otra parte, Netflix ha desvelado a través de su cuenta de Twitter las características que presentarán dos personajes del juego Strangers Things 3: Max y Eleven, de los doce con los que contará en total. En el primer caso, su ataque será la patada, que se puede amplificar con el «pie caliente», que le proporcionará fuego extra, causando un daño mayor al contrincante, y tendrá el poder especial de curación.

En el segundo caso, Eleven, tendrá como ataque el golpe psíquico, pudiendo incrementar su fuerza con la «gorra de pensar», que además reduce la energía necesaria para utilizar la bomba atómica, que es su poder especial.

El juego ya fue anunciado el pasado diciembre y se lanzará el 4 de julio para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y ordenador, coincidiendo con el estreno de la tercera temporada de la serie. Ya fue mencionado en su versión para Switch en la conferencia de Nintendo, celebrada también en el marco del E3.