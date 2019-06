Pack de Expansión Los Sims 4 Vida Isleña llegará a PC y Mac el 21 de junio y a Xbox One y PlayStation 4 el 16 de julio

En Los Sims 4 Vida Isleña, los jugadores podrán cambiar el alboroto y el estrés de la ciudad por el estilo de vida relajado de la isla tropical de Sulani, en la que los Sims descansarán en la playa, disfrutará de actividades acuáticas en un cristalino océano, se convertirán en protectores de la naturaleza para mantener las playas impecables y probarán todas las tradiciones que esta particular isla ofrece.

“Con Vida Isleña, el equipo de desarrollo quiere darle a los jugadores la oportunidad de escapar con sus Sims a un paraíso tranquilo y único con el que conectar de verdad con la naturaleza,” afirma Mike Duke, Senior Producer de Los Sims 4. “Esta expansión permitirá a los fans y a sus Sims encontrar la paz, relajándose bajo una palmera en la playa, entablando amistado con una sirena en los arrecifes de coral o protegiendo el entorno de Sulani , asegurándose de que la isla esté más bonita que nunca.”

El pack de expansión incluye el hermoso y soleado mundo de Sulani donde, por primera vez en Los Sims 4, los Sims podrán disfrutar de actividades en las cristalinas aguas que lo rodean, navegar en una canoa, subirse a una salvaje tirolina de agua y recorrer las aguas junto a grupos de delfines juguetones. Los Sims también podrán nadar, construir castillos de arena o tumbarse en la toalla y relajarse bajo el sol. Como no podría ser de otra forma, se sumergirán en el estilo de vida de Sulani aprendiendo el folklore local, probando delicias tradicionales, llevando atuendos tropicales o decorando su nuevo oasis con objetos inspirados por la cultura local.

Los jugadores podrán unirse a la nueva carrera de Conservacionista para los Sims que quieran dar proteger la naturaleza de su recién estrenado hogar: cuanto más limpien y cuiden de su entorno, la isla se volverá más rico y llena de naturaleza. También podrán proteger a los bañistas con un trabajo temporal como Salvavidas o como pescador de su próxima comida.

Junto con el anuncio de Los Sims 4 Vida Isleña, Los Sims se enorgullecen de celebrar la comunidad LGBTQ+ con una nueva colaboración con el It Gets Better Project, una organización sin ánimo de lucro y un movimiento global para ofrecer esperanza y apoyo a la juventud LGBTQ+. Comenzando el 18 de junio, los jugadores podrán acceder a ropa del Orgullo It Gets Better en Los Sims 4 en PC, Los Sims FreePlay y Los Sims Móvil, además de otros objetos, incluyendo una puerta de aseo de género neutro. Este contenido estará disponible en Los Sims 4 de consolas en julio.

Los Sims 4 tendrán aún más contenido en los próximos meses como el Pack de Accesorios Los Sims 4 Moschino, que incluye objetos de la colección cápsula real de Moschino X The Sims además de una nueva profesión a tiempo parcial como fotógrafo de moda. Y por último, los jugadores podrán empezar a sentir algo mágico con el Pack de Contenido Los Sims 4 y el Reino de la Magia Pack, del que desvelaremos más detalles en adelante.