TESO: Elsweyr ya a la venta

La amenaza se cierne sobre Elsweyr, una de las regiones más antiguas y desconocidas de Tamriel, desde todas direcciones: ZeniMax Online Studios abre las puertas del último capítulo de The Elder Scrolls Online. Los jugadores pueden utilizar el poder del Nigromante contra los dragones y los ejércitos imperiales que han invadido Elsweyr en The Elder Scrolls Online: Elsweyr, ya disponible para PlayStation 4, Xbox One, PC y Mac.

Una clase completamente nueva: el Nigromante

Con el Nigromante, hasta la misma muerte es un arma. Gracias a esta nueva y misteriosa clase, la primera desde el capítulo Morrowind, en 2017, los jugadores controlarán a los muertos y lanzarán poderosos hechizos para derrotar a los enemigos y reforzar sus propias defensas. Las artes oscuras te permitirán manipular la carne de otros seres y forzarlos a atacar a aquellos que se interpongan en tu camino.

Los dragones desatan el caos en Elsweyr en la Temporada del Dragón

Los dragones han vuelto a Tamriel en la Temporada del Dragón, una historia interconectada de un año de duración. Tras ser liberados inconscientemente por Abnur Tharn, el gran Kaalgrontiid y sus seguidores acechan desde las alturas y amenazan con reducir a cenizas el hogar ancestral de los khajiitas.

Vive aventuras en los variopintos paisajes de Elsweyr

En Elsweyr, puedes viajar por praderas de sabana, desiertos abrasadores y ciudades palaciegas, y enfrentarte a fuerzas imperiales invasoras y amenazadores dragones. La patria de los khajiitas es rica en vida, historia, cultura y mitología, y alberga horas de misiones y desafíos para jugadores nuevos y veteranos.

Los jugadores que ya tengan el juego pueden comprar la expansión digital The Elder Scrolls Online: Elsweyr por 39,99€ y los nuevos jugadores pueden hacerse con The Elder Scrolls Online: Elsweyr Standard Edition, que incluye el juego básico de TESO, junto con los capítulos Morrowind y Summerset, por solo 59,99€.

Para obtener toda la información, visita www.ElderScrollsOnline.com.