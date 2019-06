Confirmada la fecha de lanzamiento de The Surge 2

The Surge 2, la esperada secuela de The Surge, el intenso RPG de acción de ciencia ficción de Deck13, publicado por Focus Home Interactive, se lanzará en todo el mundo el 24 de septiembre de 2019 en el sistema de entretenimiento PlayStation 4, en Xbox One el sistema de entretenimiento y videojuegos todo en uno de Microsoft y en formato Windows PC.

Los usuarios que reserven con antelación el juego en las cadenas de tiendas adscritas a las promociones recibirán el Pack de Equipamiento URBN en forma de contenido descargable gratuito, que incluye un conjunto de armadura de cuerpo entero, dos armas (la popular cizalla y el hacha del juicio URBN), un dron, un módulo de radar Escaneodebotín.exe y un icono de mensaje online adicional. Alternativamente, también se puede reservar la Edición Limitada de The Surge 2 que incluye un portada lenticular exclusiva, un cómic de 8 páginas, un enorme poster de doble cara y tres litografías.

El juego

Para sobrevivir, explora la extensa y devastada Jericho City. Enfréntate a amenazas atroces en un combate brutal y despiadado, y cercena las extremidades de tus rivales para robarles su equipamiento y hacerte más fuerte con el fin de enfrentarte a los temibles enemigos que acechan en la oscuridad. Con un arsenal más amplio de armas, armaduras, habilidades, implantes y drones para tu personaje, y un mundo más variado y ambicioso, The Surge 2 te reta a sobrevivir y descubrir sus secretos.

De camino a Jericho City, una misteriosa tormenta derriba tu avión, que se estrella a las afueras. Despiertas semanas más tarde en una comisaría en ruinas de la ciudad. Los soldados imponen la ley marcial, los robots están descontrolados y una nanotormenta se cierne sobre la ciudad.

Las mecánicas

· Brutales combates cuerpo a cuerpo

· Enfréntate a rivales y jefes mortíferos

· Cercena las partes del enemigo que quieras saquear

· Excelente evolución y personalización del personaje