Very Little Nightmares ya está disponible en dispositivos iOS

El adorable y espeluznante mundo de Little Nightmares ya está disponible para móviles con el lanzamiento del nuevo juego exclusivo para dispositivos móviles, Very Little Nightmares.

Very Little Nightmares es un original juego de aventuras con rompecabezas lleno de suspense y con un estilo artístico único diseñado especialmente para móviles.

En esta precuela del juego original, los jugadores podrán descubrir más sobre la historia Six mientras intentan sobrevivir al Nido. Tendrán que atravesar este lugar aterrador y evitar que nuevos y terroríficos enemigos les descubran si quieren escapar con sus vidas.

Very Little Nightmares ha sido desarrollado por Alike Studio (creadores de Love You To Bits y Bring You Home), y llegará localizado en español entre otros idiomas.