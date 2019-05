Mike Morhaime creador de Blizzard Entertainment recibe el Premio de Honor del Gamelab

En cada una de sus ediciones, GAMELAB distingue con el Premio de Honor a personalidades con una dilatada trayectoria e indiscutible relevancia en el mundo del videojuego, ya sea a nivel artístico, económico o industrial.

Este año, el elegido ha sido Mike Morhaime. Un nombre asociado durante 27 años a una de las compañías punteras del sector, Blizzard Entertainment, responsable de éxitos de ventas actuales como el juego multijugador masivo online World of Warcraft o el shooter competitivo Overwat. Morhaime ha sido precursor en crear una marca internacional con sello propio con una empresa de desarrollo que lidera el mercado con todas sus creaciones.

Ingeniero electrónico de formación, Mike Morhaime cofundó Blizzard Entertainment en febrero de 1991, junto a sus compañeros Allen Adham y Frank Pearce. Trabajó como programador y productor ejecutivo en el juego de estrategia y gestión de recursos Warcraft II: Tides of Darkness (1995), que marcó el primer éxito superventas de la compañía, así como en Diablo (1996) y StarCraft (1998), franquicias emblemáticas a las que se sumarían miles de jugadores en todo el mundo.

Asumió el cargo de presidente en 1998. Ya en dicho puesto, ejerció como productor ejecutivo de World of Warcraft (2004), la conversión de la saga Warcraft en un universo multijugador masivo online o MMORPG, que hoy en día cuenta con siete expansiones y millones de suscriptores. Morhaime fue una figura clave en la evolución de Blizzard Entertainment, una compañía que ha transformado la manera de entender el videojuego en las últimas décadas; responsable de sólidos y ricos universos interactivos que se han expandido hasta el mundo transmedia. Su catálogo se ha diversificado en los últimos años más allá de los juegos de rol y de estrategia que la elevaron hasta el éxito, expandiéndose hacia el MOBA con Heroes of the Storm, elshooter multijugador con Overwatch o el juego de cartas competitivo con Hearthstone. El último reporte financiero de Blizzard Entertainment reveló que sus ingresos en 2018 alcanzaron los 7500 millones de dólares, el récord en toda su historia.

En octubre del pasado año, Mike Morhaime dejó su puesto como presidente de Blizzard Entertainment para ser relevado por J. Allen Brack, productor ejecutivo de World of Warcraft durante 12 años. No obstante, Morhaime sigue ligado a la compañía como asesor estratégico. Entre los reconocimientos que ha obtenido dentro del sector destaca su inclusión en el Salón de la Fama de la Academia de Ciencias y Artes Interactivas (AIAS) en 2008. Ese mismo año, recibió el premio Emmy en la categoría de ingeniería y tecnología por la creación de World of Warcraft. En 2015, fue galardonado con el premio Game Innovation Spotlight por la Asociación Internacional de Desarrolladores de Juegos (IGDA).

El Premio de Honor de Gamelab es el primer reconocimiento a toda su carrera. El director de GAMELAB, Iván Fernández Lobo, destaca que “Mike Morhaime es, indiscutiblemente, una de las personas más influyentes en la historia del videojuego. Bajo su liderazgo, Blizzard Entertainment ha transformado la forma de crear y disfrutar de los juegos, y ha creado experiencias y universos interactivos que serán recordados por siempre. Blizzard y en general el mundo del videojuego no serían lo que hoy son sin la incansable dedicación, la privilegiada visión y la gran pasión de Morhaime por este medio. Mike es además un ejemplo de sencillez, generosidad y calidad humana que inspira al sector y en especial a todas aquellas personas que hemos tenido la gran suerte de cruzarnos con él en el camino profesional o personal”.

Con la concesión del Premio de Honor de GAMELAB, Mike Morhaime se une a figuras como Amy Henning, guionista de la saga Uncharted, que fue distinguida el año pasado; Shinji Mikami, (Resident Evil), Shuhei Yoshida (Presidente de Sony Worldwide Studios), Will Wright (Sims), Kazunori Yamauchi (Gran Turismo) Richard Garriott, responsable de la serie de videojuegos Ultima, a quien se considera, además, el creador del término «avatar»; o Hideo Kojima, mítico desarrollador japonés creador de la extremadamente popular franquicia Metal Gear Solid.