Blood & Truth, primeras impresiones

Ya está aquí el considerado primer AAA exclusivo de PlayStation VR el cual te convertirá en un auténtico héroe de acción al estilo de James Bond o John McClane

He tenido acceso anticipado al juego y se me ha ocurrido la idea de grabar la primera media hora para que flipes como yo con he hecho del juego, aunque ya te digo que con las gafas PS VR el flipe es explosivo como los momentos que vives en el juego.

Perdonar por el audio pero se grabó muy bajo y al nivelarlo hay estática, pero vamos que no te sangran las orejas, se puede ver y oir.

Blood & Truth estará disponible a partir de mañana en la PlayStation Store o en los puntos de venta habituales a un precio recomendado de 39,99€