PUBG se suicida, breve historia de Fortnite y 21 Battle Royales más

Con este titular tan amarillo y cinefilo no creas que estoy exagerando en nada, ni haciendo un clickbait, resumo en una frase el boom y futuro de un modo de juego sobrexplotado

El videojuego PUBG que cuesta 30€ tiene dos skins basadas en la película ‘Escuadrón suicida’ que valen 45€ (la skin del Joker por 19,99 € y la de Harley Quinn de 24,99 €).

1 PUBG a día de hoy debería de ser gratuito, no porque a mi me de la gana sino porque ellos mismos lo han sacado en móviles de está forma, por lo tanto que la versión de PC y XboxOne (y el mes que viene en PS4) valga 30€ es un error en mi opinión.

Seguramente alguien empezará a decir:

“No es lo mismo.”

“La calidad no es la misma.”

“¡Y el control qué!”

Yo tengo la de PC y la de móvil y he jugado más partidas a este último.

2 Un juego que cuesta 30€ y tiene micropagos es un error lo mires como lo mires. Seré yo que veo las cosas diferentes, pero al igual que cuando salía de fiesta con los colegas evitábamos todos los antros que querían cobrarnos una entrada para que nos dejasen disfrutar de su local y darles todo el dinero de nuestras carteras, cobrar por un juego 30€ y cobrar una camiseta digital de un personaje, blanca, con un logo pequeño en medio por 4,34€ pues como que no.

Un ejemplo, la lista completa

3 Alternativas al PUBG tenemos para dar y tomar. Desde copias chinas que casi se confunden con el original a juegos que hicieron una gracia, un chiste, lo que dicen que fue una idea de los programadores para jugar a nivel interno y que después lanzaron de forma independiente con el sufijo “battle royale” para promocionar su juego grande, el principal, el cual al final nadie juega, dicen que para el año que viene lo sacaran en FreeToPlay.

4 El humano no aprende ni viendo como tropieza el projimo. Con está frase quiero ejemplificar como la gente que controla el volante de PUBG no quieren ver donde otros tropezaron para no cometer los mismos errores, y para ello vamos a hablar de su máximo rival y éxito mundial, Fortnite.

La historia de Fortnite es de esas que parecen olvidar su pasado o que alguien lo está borrando por lo caro para el bolsillo del jugador y eso puede genrar muy mala prensa actualmente.

Su estreno fue sobre 2015, en formato digital, y tenia esta portada, trailer y precios.

El juego original

El precio original

Tras ver que no se comian un torraó decidieron lanzar una parte del juego haciendo un guiño muy jibirijibiri al que lo estaba partiendo en Steam, el Player Unknown Battlegrounds, conocido como PUBG.

La promoció

Su idea era rascar publico deseoso del PUBG pero que en consolas no existia, y no era una mala idea viendo que PUBG en 3 meses vendió 5.000.000 de unidades. La treta consistia en que si regalaban Fortnite Battle Royale con un enlace para comprar el juego original cada vez que acabase una partida la cosa repuntaría para su juego principal, Fortnite.

El precio tras medio año comiendose los mocos

Recuerdo escuchar podcast con gente animando a comprar la edición Deluxe porque incluia 4 códigos del juego, que comprando lo con los amigos la cosa era de a 12€ por cabeza, una autentica ganga.

Lo mejor de todo esto es que Epic siempre dijo que pondría el juego en Free to play al cabo de un año de salir a la venta, que todo esto era para los ansias que querían disfrutar ya de un Early Access o beta muy larga. A día de hoy todo esto está parado y con excusas de que lo harán en 2019.

Actualmente Fortnite Battle Royale es gratuito y tiene tantos micropagos que un chaval de 12 años se gastó 800€ dentro del juego, aunque en este caso serían macropagos.

En las tiendas digitales aún está el Fortnite original, la puedes encontrar en su edición normal por 40€ y lujo por 60€. Eso si, ya sin copias digitales para amigos y de regalo el Battle Royale.

Comprar en PS4

Lo más loco es que para este invierno van a sacar su primera edición física del juego la cual consiste en el Fortnite Battle Royale, un traje de granizo, una mochila punto de congelación, el pico piolet y el ala delta frente frío, además de 1000 paVos, dinero virtual del juego para gastar en el propio juego. Por el módico precio de 30€, o lo que es lo mismo, una chaladura la cual van a comprar sus fieles.

Pasar de cobrar una edición del juego 150€ a 0€ pero con micropagos dentro tiene su recompensa si lo haces también como Epic Games:

Entre 250 y 300 millones de dólares al mes

Te da para contratar a Chris Pratt y usarlo de imagen del juego para los países asiáticos.

5 El futuro del Battle Royale se está ampliando cada vez más, aparte de copias baratas con el añadido de Battle Royale, juegos AAA de gran calado lo están incluyendo como modos de juegos adicionales aunque han tenido a bien ponerles otro nombre como Blackout para el del Call Of Duty y Firestorm para Battlefield V, muchas empresas y estudios ya van con la idea de crear su juego siendo un BR lo cual no es malo, cuando lo peto el Mario Bross todo fueron plataformas, ahora y tras la moda de los MOBA.

6 Ponte las pilas PUBG, no puedes estar vendiendo una beta un año y medio a 30€ y sacar trajes a 25€, sobre todo sabiendo el caso de Fortnite y de lo que te viene encima muchos…

…BATTLE ROYALE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Una lista con nombres y gameplays de los que ya no podemos jugar porque han pinchado, los que siguen intentandolo y los que vienen para el 2019:

Fear the Wolves

Rapture Rejects

Mavericks: Proving Grounds, el que quiere poner a 1.000 jugadores

Scum

STAND OUT: VR Battle Royale

Pavlov VR

Hunt: Showdown

Darwin Project

Dying Light: Bad Blood

Islands of Nyne

Rings of Elysium (Europa)

Survival Games: Battle Royale

Crazy Justice

Egress

Notmycar

Radical Heights

Maelstrom

Proxima Royale

Battlerite

Call of Duty Battle Royale (Blackout)

Battlefield V (Firestorm)