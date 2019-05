Origin Access se adentra en una galaxia muy, muy lejana con nuevos títulos de Star Wars en su biblioteca

Este mes, los jugadores de PC han podido celebrar el May the 4th (la gran fiesta de la saga por excelencia) con una colección de videojuegos de Star Wars disponibles en The Vault, junto con otros muchos títulos añadidos recientemente a Origin Access.

STAR WARS Jedi Knight: Jedi Academy – Tu entrenamiento Jedi comienza cuando intentas detener a los Discípulos de Ragnos. Personaliza tu personaje, construye tu sable de luz y protege a la galaxia.

STAR WARS Battlefront II (Clásico, 2005) – ¡Por la República! Lucha por la élite de la Legión 501 y despliega frentes de batalla intergalácticos clásicos.

STAR WARS Republic Commando – Lidera un pelotón de élite de comandos de la República en este juego de un solo jugador en primera persona ambientado en las Guerras Clon.

STAR WARS X-Wing Alliance –Lucha contra el imperio con todo el arsenal del Halcón Milenario y enfréntate a la Estrella de la Muerte.

STAR WARS Jedi Knight: Mysteries of the Sith – Guía a Mara Jade por su aprendizaje como Jedi. Desbloquea nuevos poderes con la Fuerza y protege la base Rebelde del lado oscuro.

STAR WARS Galactic Battlegrounds Saga – Lidera ataques de estrategia en tiempo real en la Guerra Civil Galáctica y en las Guerras Clon.

STAR WARS Episode I Racer – Pilota a través de mundos únicos de la galaxia de Star Wars, pero mantente alerta ante los lagos de metano, las lluvias de meteoros y los bandidos Tusken. ¡Esto sí que son Carreras de Vainas!

