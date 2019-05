ROG STRIX SCAR II

ASUS con su marca Republic Of Gamers ha tenido a bien dejarnos trastear con uno de los portátiles más top de su linea para que veamos como tira

Un pc con procesador Intel Core i7 de 8ª generación y 16 GB de RAM, incluye gráficas NVIDIA GeForce RTX de 2070 con hasta 8 GB GDDR6 con soporte de las tecnologías de trazado de rayos en tiempo real y procesamiento de imagen mejorado por IA, un un SSD 1 TB, una pantalla IPS de 17" con hasta 144 Hz de frecuencia de refresco, 300 cd/m² de brillo y 3 ms de respuesta, un wifi de escándalo llamado RangeBoost combina cuatro antenas situadas en la parte trasera y frontal del equipo dando unos 1,7 Gbps, un teclado retroiluminado con Aura Sync el cual destaca las teclas WASD para verlas intuitivamente, tres puertos USB 3.1 y un cuarto de tipo USB-C, una salida HDMI 2.0 y un mini-Display que dan salida 4K, algo increíble en un portátil de grosor medio.

Digo portátil cuando debería decir PcMasterRaceMini pues meter tanta potencia en tan poco espacio tiene una desventaja y es la batería. Al ponerte a jugar el equipo se pone en modo juego y si no tienes un enchufe cerca tus partidas no serán de mas de dos horas, si es para otras necesidades la cosa ya cambia y puedes estar cinco o seis horas trabajando y navegando.

Todo esto lo puedes controlar tu o dejar al sistema de ROG que lo administre pues viene un un software que controla todo el sistema al cual puedes meterle mano para optimizarlo mejor te guste, pudiendole decir que ahorre batería a costa de detalle gráfico.

El Strix Scar II lo podemos encontrar en varios sabores, uno con una GTX1060 por unos 1.300€ el cual está bastante bien como sustituto de tu PC obsoleto de sobremesa o tu salto al mundo gamer en PC hasta el top, la maquina de las machines, el gerifalte de los portátiles, la pantera negra plegable, donde tienes lo último de lo último, el que he analizado yo y descrito aquí por unos 2.300€.

Por poner una pega los ventiladores suenan, no digo que hagan un ruido escandaloso, pero no es norma que un portátil lleve un sistema de ventiladores tan grande, como tampoco que lleve una RTX2070, 1 TB SSD, 16GRam, etc.



Esto es un maquinón y puedes verlo en nuestro programa: