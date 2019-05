Acojonandome en Metro Exodus

La saga metro es una de las más clásicas que podemos encontrar hoy mismo, y no me refiero a que sea un juego con miles de entregas sino a que mantiene la estructura y diseño de un a aventura de disparos clásica mas al estilo de Half-Life donde no hay multijugador ni partida con amigos, eres tu y una gran película posta apocalíptica en la cual actúas.

4A Games son unos currantes de los mejores que lo han demostrado desde el primer Metro hasta est´é ultimo, la calidad de guión, de sonido, de gráficos y la jugabilidad solo han ido hacia arriba desde el primero, y esto es algo poco común.

La historia engancha, encima está doblado al castellano, los gráficos son increíbles donde el gran trabajo de ambientación es mejor que algunas películas, la jugabilidad no a mermado nada, es desafiante y si pones empeño lo consigues, el agobio de sobrevivir sigue intacto y en muchos casos miraras más de una vez a todos lados esperando el ataque.

Un gran shooter en primera persona, con una historia buena donde jugarlo cada noche es como vivir una serie de HBO.