Far Cry: New Dawn

UBISOFT le tiene cogido el truco a los malos, esto ya lo podemos confirmar, dan un puto asco y unas ganas de matarlos como en ningún juego encuentro, y mira que jugare al cabo de un año a juegos, pero es que los de los FarCry son tan odiosos que solo tienes ganas de trincarlos y pum!

Respira, otra vez... Ya está, ya se me pasó.

Pues como venia diciendo nos encontramos con una continuación del FarCry 5, algo insólito en la saga, pero que no hace falta que ni conozcas ni juegues para poder disfrutar de este 'New Dawn'. Un detalle potenciado en esta parte es el componente RPG de las habilidades los cuales iras desbloqueando a medida que cumplas unos ciertos desafíos los cuales te otorgarán puntos que podrás usar para adquirir técnicas y habilidades. La exploración, algo que me encanta a mi y es mi perdición pues me paseo más que jugar, es muy importante pues hay mucho que recoger para armarse y mejorar a uno mismo y a la base de operaciones.

A nivel de gráficos es una flipada, acostumbrados a bosques y animales "normales" post apocalíptico la reinterpretación en "New Dawn" le da un punto vista curioso a la vez que bonito, y el doblaje es de cine y en castellano. La jugabilidad se mantiene a lo 'farcry' correr, conducir, volar y siempre disparando.

Como pega lo de jugarlo con un amigo y que este no guarde el progreso en su casa pues no mola nada tras horas jugando para tener que repetir lo mismo otra vez en tu casa. Por lo demás un 99.