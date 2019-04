Razer anunció los Razer Hammerhead Duo, unos auriculares intraurales que proporcionan un sonido nítido y potente para todo el entretenimiento móvil, especialmente en música, películas y juegos.



Los Razer Hammerhead Duo toman su nombre de tener dos controladores personalizados en cada auricular. La tecnología Dual Driver funciona al permitir que los dos controladores trabajen en armonía para ofrecer un sonido totalmente equilibrado, con bajos profundos gracias a su Dinamic Driver y detalles brillantes y de alta frecuencia gracias a su Balanced Armature Driver.

Comparado con los auriculares de un solo controlador, los controladores dobles de este Razer Hammerhead Duo permiten una separación del sonido más efectiva, así como producir un audio más claro y alto sin distorsión, lo que resulta en una experiencia de audio más nítida y precisa, ya sea para seguir a tus series de TV favoritas o disfrutar de la lista de reproducción en mientras vas por la calle.

Para que sea adecuado durante los desplazamientos diarios, los Razer Hammerhead Duo han sido diseñados para ser livianos y fino, a la vez que mantienen un marco de aluminio con la rigidez de cables trenzados para que sea cómodo, duradero y sin complicaciones. También viene con 3 fundas de silicona con diferentes tamaños, los cuales reducen efectivamente el ruido exterior no deseado.

Su conector minijack 3.5 mm permite a los Razer Hammerhead Duo ser disfrutados en multiplataforma, con smartphones, PC, dispositivos Mac, consolas y más.

“Los Razer Hammerhead Duo poseen una tecnología de doble controlador que se convertirán en un estándar para los usuarios de audio móvil,” destaca Min-Liang Tang, cofundador y CEO de Razer. “Ofrece una experiencia de audio clara y precisa con un diseño cómodo que satisface perfectamente las necesidades durante su uso diario, sin importar donde te encuentres.”



Los Razer Hammerhead Duo poseen dos versions: Razer Hammerhead Duo, con un controlador en cable para volumen, play/pause y micrófono, y los the Razer Hammerhead Duo – Compatible with the Nintendo Switch. Diseñados específicamente para los jugadores de Nintendo Switch, cuya variante tiene un micrófono en el cable con un interruptor de silencio, lo que permite una comunicación efectiva entre juego y llamadas, un logotipo plateado de Razer en cada auricular, así como un estucha para un fácil almacenamiento y transporte – manteniendo los auriculares organizados para evitar su desorden en mochilas y bolsillos.



Para más información del producto, visita www.razer.com/hammerhead-duo